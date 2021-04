Can Yaman e Diletta Leotta sono al centro del Gossip dall'inizio del 2021, per via della loro relazione. Fra le indiscrezioni trapelate negli ultimi giorni, ci sarebbe una notizia riguardo la rottura del fidanzamento della coppia del momento. Il paparazzo Paolone, nella serata di lunedì 19 aprile, ha commentato la vicenda sul suo account social, continuando a sostenere la sua tesi, ossia la non veridicità della storia d'amore fra l'attore turco e la show girl. Nel frattempo, l'attore e la presentatrice di Dazn non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali e Can è sparito da Instagram.

Can Yaman potrebbe essersi lasciato con Diletta Leotta: il commento di Paolone

Fra i detrattori della coppia del momento, figura Paolone, che non ha mai creduto al fidanzamento fra il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno e Diletta. Dopo le voci di un presunto allontanamento fra Can e la sua fidanzata, il paparazzo ha espresso la sua opinione, attraverso due storie Instagram. Paolone ha inserito un'immagine su Instagram, di un noto settimanale, sulla cui copertina dell'ultimo numero c'erano l'attore di Istanbul e la sua compagna, con il titolo: ''Lei lo ha lasciato''. Il fotografo ha nutrito dubbi in merito ad una tale accadimento, commentando così: ''Ma possibile che nel copione era prevista una fine simile?''.

Per Paolone non ci sarebbe stata Diletta Leotta a lasciare Can Yaman

Paolone ha inserito una seconda storia sul suo profilo social, ritenendo improbabile che sia stata Leotta a lasciare Yaman. Secondo il paparazzo, però, non sarebbe stato possibile nemmeno il contrario: per il fotografo, infatti, nessuno avrebbe lasciato nessuno.

Paolone ha affermato: ''C'è chi afferma che Diletta ha lasciato Can e chi invece il contrario... con contorno di frivole motivazioni''. Il paparazzo ha proseguito poi, scrivendo: ''Nessuno ha lasciato nessuno''. La teoria del fotografo è stata spiegata poi, sostenendo che la coppia non sarebbe mai stata fidanzata, aggiungendo: ''Hanno passato il tempo necessario a favore di macchine fotografiche e di gossip''.

Il silenzio di Diletta Leotta e Can Yaman

Nel frattempo, mentre i rumor riguardo alla presunta fine della relazione fra il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno e la presentatrice sportiva di Dazn si fanno insistenti, la coppia non ha commentato la vicenda. La show girl sta continuando ad utilizzare i social per condividere fotografie e storie con i suoi milioni di follower, mentre Can Yaman ha disattivato il suo profilo Instagram. Non resta quindi che attendere informazioni ufficiali dai diretti interessati.