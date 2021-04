Non c'è pace per la coppia del momento composta da Can Yaman e Diletta Leotta. I due continuano ad essere al centro dell'attenzione mediatica per questa relazione che sta facendo molto discutere e che, al tempo stesso, sta alimentando non pochi dubbi e sospetti. In una nuova diretta Instagram, il paparazzo Paolone in compagnia di Deianira Marzano, è tornato a puntare il dito contro i due innamorati, lasciando intendere che tutta questa situazione sarebbe stata organizzata insieme.

Ancora dubbi e sospetti sulla coppia Can Yaman - Diletta Leotta: lui sparisce dai social

Nel dettaglio, i dubbi su Can e Diletta continuano ad essere tanti, complice anche il fatto che l'attore turco da qualche giorno ha scelto di disattivare tutti i suoi account social e di ritirarsi "a vita privata".

Il motivo potrebbe essere legato al fatto che l'attore sarebbe stanco delle continue critiche mosse nei suoi confronti.

Una scelta che non è passata inosservata e a far discutere, in queste ore, è anche il silenzio della stessa Leotta la quale non ha proferito parola circa la scelta del suo fidanzato.

Intercettata per strada a Milano assieme a Daniele Battaglia, al termine della messa in onda del suo programma quotidiano su R 105, la conduttrice si è limitata a trincerarsi dietro un "no comment", preferendo così non proferire parola su quanto stesse accadendo tra lei e l'attore turco e sulla decisione di quest'ultimo di cancellarsi dai social.

Deianira e Paolone contro la coppia Can-Diletta

Sta di fatto che il mistero si infittisce e nel corso della diretta social di Paolone, si è ipotizzato che questa possa essere l'ennesima trovata pubblicitaria per far parlare di se in vista dell'inizio delle riprese di Sandokan, la nuova serie tv evento che vedrà protagonista Can e che lo terrà impegnato per quasi tutta l'estate.

Deianira, però, ha puntato il dito contro tutti quei fan che ad oggi continuano a "difendere" Can sui social, ritenendo che l'attore sarebbe stato tirato in mezzo a tutta questa situazione e che se avesse saputo prima del pasticcio in cui si stava immischiando, di sicuro avrebbe fatto un passo indietro.

L'attacco di Paolone contro Can e Diletta: 'Hanno organizzato tutto insieme'

La reazione di Paolone non si è fatta attendere e prontamente anche lui ha rigettato al mittente questa versione dei fatti sostenuta dalla fola schiera di ammiratori del divo turco della soap opera DayDreamer.

"Lui lo sapeva, hanno organizzato tutto insieme.

Non è che lui l'hanno messo lì così" ha sentenziato il noto paparazzo che da mesi ormai è sulle tracce della coppia Can-Diletta.

I dubbi quindi non mancano e nelle ultime ore si è parlato anche del rinvio delle nozze per la coppia che, a quanto pare, non si sposeranno più il 16 agosto come era stato rivelato inizialmente.