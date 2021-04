Can Yaman e Diletta Leotta sono al centro del Gossip da inizio 2021 per via della loro frequentazione. Il paparazzo Paolone, nel corso di un'intervista per un settimanale, ha rilasciato dichiarazioni in merito alla coppia ed ha affermato di non credere che l'unione fra il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno e la conduttrice di Dazn sia vera. Secondo il fotografo, Can e Diletta si lasceranno a luglio e troveranno il modo di non rovinare la propria immagine, uscendone puliti.

Le parole del paparazzo Paolone su Can Yaman e Diletta Leotta

Paolone ha espresso la sua opinione in merito a Can e Diletta.

Secondo il fotografo, la cosa più sospetta nell'unione fra l'attore turco e la show girl, sarebbe l'immediatezza tra il loro primo incontro e gli scatti condivisi per annunciare la loro unione. In aggiunta a questo, il paparazzo ha inoltre dichiarato: ''È stato un modo per attirare l'attenzione e proseguire con il gossip. Infatti ci sono state poi un susseguirsi di paparazzate ben precise: la ricerca della casa con la suocera, gli scatti davanti alla gioielleria...''.

Secondo Paolone Can Yaman e Diletta Leotta si lasceranno entro luglio

Il fotografo ha poi continuato, facendo notare un dettaglio sull'anello che Can avrebbe regalato a Diletta. Paolone ha infatti dubbi sul gioiello al dito della presentatrice sportiva: ''Non vorrei sbagliare, ma l'anello spacciato per un regalo di Can, Diletta lo indossava già nel 2019''.

Per quanto riguarda gli incontri fra Yaman e Leotta, il paparazzo ha aggiunto ulteriori informazioni, rivelando che, durante i due weekend che la coppia avrebbe trascorso a Milano, l'attore di Istanbul non avrebbe dormito a casa della fidanzata, ma in hotel.

Come proseguirà la storia fra Can e Diletta

Il paparazzo Paolone ha inoltre ricordato gli scatti di Yaman e Leotta, fatti per San Valentino e, a tal proposito, ha affermato: ''Uno shooting realizzato da fotografi professionisti''.

In merito alla previsione sul futuro della relazione fra la coppia del momento, il fotografo ha detto che il protagonista di Mr.Wrong e la conduttrice di Dazn si lasceranno: ''Entro luglio la coppia scoppierà. Troveranno il modo di uscirne puliti, probabilmente è già scritto nel copione''. In base ai rumor circolati in rete, sembrerebbe che il matrimonio fra l'attore turco e la show girl potrebbe essere celebrato in agosto, anche se non è ancora trapelata nessuna notizia ufficiale e la coppia non ha rilasciato dichiarazioni in merito.

Non resta che attendere un po' di tempo, per scoprire se per Can e Diletta ci saranno i fiori d'arancio o se si avvererà la previsione del paparazzo Paolone.