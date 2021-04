Si infittisce sempre più il mistero sulla coppia formata da Can Yaman e Diletta Leotta. In queste ultime ore i due sono finiti nuovamente al centro del Gossip e dell'attenzione mediatica per le voci di presunto tradimento, ai danni dell'attore turco, da parte della sua fidanzata. A lanciare la "bomba mediatica" è stato Dagospia che ha parlato di un avvistamento di Diletta in compagnia di un altro uomo. La notizia ha subito fatto il giro del web e dei social e ha attirato la curiosità di Alessandro Rosica, esperto di gossip, che sul suo profilo Instagram non ha risparmiato delle frecciatine nei confronti della conduttrice sportiva.

Le voci del presunto tradimento di Diletta Leotta ai danni di Can Yaman

Nel dettaglio, secondo le indiscrezioni riportate dal sito di Roberto D'Agostino, Diletta Leotta avrebbe scaricato in fretta e furia il suo fidanzato Can Yaman perché avrebbe trascorso del tempo in compagnia di Ryan Friedkin, figlio del proprietario della Roma.

Addirittura si vocifera che i due avrebbero trascorso un'intera settimana insieme a Roma, in un lussuoso albergo.

Una notizia che, fino a questo momento, non è stata confermata ma neppure smentita dalla diretta interessata, la quale sui social cerca sempre di mantenere un "profilo basso", evitando così di cedere alle provocazioni degli hater che la stuzzicano e la provocano.

Alessandro Rosica attacca Diletta Leotta sui social

Tuttavia, la notizia di questo presunto tradimento di Diletta ai danni di Can non è passata inosservata per Alessandro Rosica che sul suo profilo Instagram ha subito commentato e non ha risparmiato una stoccata nei confronti della Leotta.

"Non sarebbe il primo ma soprattutto non sarebbe una scoperta, no?" ha scritto Rosica nel commentare la notizia.

"Leotta sappiamo bene la tua storia e come sei diventata ciò che sei" ha proseguito ancora Alessandro Rosica, aggiungendo poi una postilla finale al suo commento, che sarebbe rivolta al fratello della conduttrice sportiva.

"Dì al nano (Carmelo Mirko) di non offendere le mamme e di guardare prima in casa propria. Potrebbe trovare tanto": ha chiosato Rosica.

Rosica sbotta contro Alfonso Signorini che ha dei dubbi sull'amore tra Can e Diletta

Sempre a proposito della coppia Can-Diletta, Rosica non ha risparmiato frecciatine neppure nei confronti di Alfonso Signorini che commentando le vicende della coppia del momento, ha ammesso di avere dei dubbi sul loro conto e di non credere fino in fondo al loro amore.

"Se gli avessero concesso l'esclusiva, sono sicuro che sarebbe stato il loro primo fan" ha sbottato Rosica sui social contro il direttore.