Le registrazioni di Uomini e donne del 24 e 25 aprile ci informano di alcune novità su alcune delle coppie presenti nel parterre. Le frequentazioni fra Amodio e Francesca e fra Biagio e Sara stanno procedendo alla grande e le due coppie sarebbero pronte a lasciare presto il parterre della trasmissione. Nel frattempo, le anticipazioni presenti sul web, rivelano che Gemma Galgani, che attualmente continua a uscire con Aldo, si è messa a piangere in studio, nel momento in cui lui ha manifestato il desiderio di interrompere la loro conoscenza e Tina e Gianni hanno commentato la vicenda.

Anticipazioni Uomini e Donne: Amodio potrebbe lasciare lo studio con Francesca

Nel corso delle ultime puntate di Uomini e Donne, andate in onda su Canale 5, è stata raccontata la conoscenza fra Amodio e Francesca. Durante le registrazioni dell'ultimo weekend di aprile, i due single si sono seduti al centro dello studio, per rivelare come stanno procedendo le cose fra di loro. Amodio è un po' geloso della dama, a causa del fatto che la donna si reca spesso per lavoro in diverse città. Il cavaliere ha manifestato a Francesca il desiderio di accompagnarla nei suoi viaggi, ma la donna non è stata d'accordo perché, per lei, il suo compagno dovrebbe fidarsi. Probabilmente, la coppia lascerà insieme la trasmissione di Maria De Filippi.

Biagio è pronto a lasciare Uomini e Donne con Sara

Biagio e Sara, durante la registrazione di Uomini e Donne dell'ultimo weekend di aprile, hanno raccontato come procede la loro frequentazione. La dama ha confidato che, il giorno precedente, ha litigato con il cavaliere campano, a causa di una donna, arrivata in studio per lui che Di Maro aveva deciso di tenere.

A causa di questo evento, Sara era arrivata a decidere di chiudere la conoscenza con Biagio. Il cavaliere, a quel punto, aveva scelto di rinunciare alla nuova corteggiatrice, perché troppo preso da Sara e, in studio, ha dichiarato di essere pronto a uscire dal programma con la dama. Biagio ha regalato una collana alla donna e ha rivelato di provare qualcosa di serio per lei.

Gemma in lacrime per Aldo: Tina e Gianni commentano la vicenda

Gemma sta frequentando "in amicizia" Aldo e, ha raccontato che la sera precedente ha visto il cavaliere a casa e hanno guardato insieme la puntata di Amici. Farella ha espresso malessere nella decisione di Galgani di non far evolvere il loro rapporto in qualcosa di più. Durante la serata trascorsa sul divano, la coppia si è tenuta per mano e c'è stato qualche abbraccio. Aldo ha dichiarato di non voler proseguire la frequentazione con la dama, per non farla attaccare dagli opinionisti del dating show ma, sentendo quelle parole, Gemma si è messa a piangere. Tina e Gianni hanno commentato le lacrime di Galgani, affermando che non sarebbero per un interesse nei confronti del cavaliere, ma soltanto la paura di restare senza corteggiatori.