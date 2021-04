Che fine ha fatto Can Yaman dai social? Questa è la domanda che si stanno ponendo i tantissimi fan ed estimatori dell'attore turco protagonista della serie tv di successo DayDreamer - Le ali del sogno e soprattutto al centro del Gossip per la sua tormentata e chiacchieratissima storia d'amore con Diletta Leotta. Da un po' di ore, infatti, il profilo ufficiale Instagram di Can non è più disponibile: l'attore ha scelto quindi di cancellarsi dai social, proprio come aveva già fatto in precedenza anche con il suo profilo Twitter.

L'addio di Can Yaman ad Instagram: profilo cancellato

Nel dettaglio, i numerosi fan che seguono Can Yaman in giro per il mondo, hanno notato che andando a cercare il profilo ufficiale Instagram dell'attore, non vi era più nessun account disponibile.

Can ha scelto così di eliminarsi dai social e di cancellare il suo profilo Instagram: una decisione che non sorprende affatto, dato che qualche mese fa la star della soap opera DayDreamer - Le ali del sogno, aveva fatto la stessa cosa con il suo profilo Twitter, dove manteneva un contatto diretto con i suoi tantissimi sostenitori.

Eppure, dopo la notizia della sua relazione con Diletta Leotta, le cose sono cambiate al punto che numerosi fan hanno cominciato ad avere dei dubbi sulla veridicità di questo rapporto ma anche sulla sincerità dello stesso Can.

La love story tra Can e Diletta attira accuse e polemiche

L'attore, quindi, si è ritrovato a dover fare i conti sempre più spesso con messaggi contenenti insulti e critiche nei suoi confronti ma anche nei confronti della sua amata Diletta Leotta.

Una situazione andata avanti anche nel corso delle ultime settimane: sebbene Can e Diletta siano usciti ufficialmente allo scoperto e abbiano confermato di essere innamorati e di voler stare insieme, non tutti credono ancora in questa storia d'amore.

E, sembrerebbe proprio che sia stato il gioco al "massacro social" a spingere Can Yaman ad eliminare il suo profilo Instagram e di conseguenza a prendersi una pausa.

La star di DayDreamer sarebbe stufo del 'massacro social'

Il protagonista di DayDreamer sarebbe a dir poco stufo delle accuse, degli insulti e delle continue critiche negative che gli vengono mosse contro tra i commenti dei post che pubblicava fino a ieri su Instagram.

Da qui, la decisione di disattivare tutto e quindi di non avere più nessun account social con il quale restare in contatto con i suoi sostenitori.

Una scelta dura, che sicuramente non piacerà ai fan che, al contrario degli hater, hanno sempre supportato Can e hanno fatto il tifo per la sua storia d'amore con Diletta Leotta, la quale continua ad essere super presente su Instagram.