Can Yaman è al centro del Gossip dall'inizio del 2021, per via della sua relazione con Diletta Leotta. Nel corso degli ultimi mesi, la storia d'amore fra il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno e la presentatrice sportiva di Dazn è stata messa in dubbio da alcuni detrattori della coppia. L'attore turco, nella serata del 14 aprile, è sparito da Instagram. Maurizio Sorge, attraverso il suo blog, ha dichiarato che il futuro Sandokan sarebbe stanco della situazione e avrebbe scelto di abbandonare per un po' i social.

Can Yaman: dal suo profilo Instagram spariscono le fotografie

Dalla sera di mercoledì 14 aprile, il profilo Instagram di Can Yaman ha dei problemi, non mostrando infatti più nessuna immagine condivisa. L'account dell'attore risulta raggiungibile effettuando una ricerca del suo nome, compare infatti, ancora la fotografia di profilo, corredata dalla spunta blu. Chiunque provi, però, a voler curiosare fra le storie e gli scatti del fidanzato di Diletta Leotta, si ritroverà però di fronte alla scritta: ''Ancora nessun post''. Altra cosa che si può notare, è che non compare più nessun numero, che indichi quante immagini o follower abbia Yaman.

Per Maurizio Sorge, Can Yaman sarebbe stanco delle critiche

Maurizio Sorge ha pubblicato un articolo in merito alla vicenda e ha fornito una sua spiegazione, per capire cosa possa essere successo all'account social di Can. Secondo il paparazzo, il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno avrebbe preso la decisione di allontanarsi da Instagram, a causa di un accanimento mediatico nei suoi confronti.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Negli ultimi giorni, il fidanzato di Diletta Leotta, infatti, è stato criticato per via della relazione con la conduttrice sportiva di Dazn. Il fotografo, per confermare la sua tesi, ha riportato alcuni dei commenti apparsi sotto agli scatti della coppia del momento. In particolar modo, alcuni hater, avrebbero definito pagliacci Yaman e Leotta.

Secondo Maurizio Sorge, Can non avrebbe subito hackeraggio

Fra le ipotesi su quanto potrebbe essere accaduto al profilo Instagram di Can, ci sarebbe anche quella dell'hackeraggio dell'account, ma il paparazzo Sorge, a tal proposito, ha escluso questa tesi. Maurizio ha infatti affermato: ''Noi, però, che non siamo né fan né hater, abbiamo una visione più chiara e, probabilmente, anche più realistica dell’intera faccenda: Can è stanco! Stanco delle accuse, delle cattiverie, delle polemiche e dei commenti come quelli che vi abbiamo mostrato, di cui (purtroppo) ne possiamo contare a milioni e di cui (per rispetto) abbiamo selezionato i meno pesanti''. Il fotografo ha inoltre proseguito, sostenendo che Yaman avrebbe deciso di prendersi una pausa dai social, per vivere serenamente la sua relazione con la compagna.

Al momento, non ci sono notizie ufficiali su quanto possa essere accaduto a Can Yaman e non resta quindi che attendere un po' di tempo, per vedere se il suo profilo Instagram, tornerà disponibile.