Nuovo cambio di programmazione per la serie turca DayDreamer - Le ali del sogno con protagonista l'amatissimo Can Yaman. L'appuntamento nel daytime di Canale 5 è confermato per tutto il mese di aprile, come sempre nello slot orario che va dalle 16:40 alle 17:15 circa, prima di Pomeriggio 5. Tuttavia, per tutti gli appassionati della serie con protagonisti Can e Sanem ci sono delle ulteriori novità che riguardano il ritorno della serie in prime time, al posto della nuova fiction con Raoul Bova.

Can Yaman al posto di Raoul Bova in prime time

Nel dettaglio, in questi giorni sono stati trasmessi i primi promo legati alla messa in onda di Buongiorno mamma, la nuova serie televisiva con protagonista Raoul Bova, in programma a partire dal 14 aprile in poi.

Ebbene, secondo quanto apprende in anteprima Blasting News, alla fine in casa Mediaset hanno scelto di posticipare il debutto di questa fiction che mercoledì 14 aprile verrà sostituita in prime time proprio da una puntata speciale di DayDreamer - Le ali del sogno.

Il motivo? In casa Rai hanno scelto di piazzare al mercoledì sera le repliche della fiction Il commissario Montalbano con Luca Zingaretti che, anche quando non è in prima visione, riesce comunque a totalizzare una media che oscilla tra i 5 e i 6 milioni di spettatori.

DayDreamer torna in prime time il 14 aprile

E così, per evitare di "bruciare" il debutto di Buongiorno mamma con Raoul Bova, contro il temutissimo Commissario Montalbano, in casa Mediaset hanno scelto di puntare sulla serie turca con Can Yaman.

Il 14 aprile, quindi, oltre al consueto episodio del pomeriggio, i fan dovranno ricordarsi di seguire le nuove vicende della coppia Can-Sanem anche in prime time, con un appuntamento che prenderà il via alle 21.40 circa e andrà avanti fino alle 23:45, quando poi la linea passerà ad una nuova puntata del Maurizio Costanzo Show.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Al momento, però, non si sa ancora se questo sarà l'unico appuntamento serale con DayDreamer previsto per il mese di aprile su Canale 5 oppure se ci saranno altre puntate speciali in programma sempre di mercoledì in prime time.

In attesa di scoprire i palinsesti futuri della rete ammiraglia Mediaset, la serie con Can Yaman continua a dominare la scena dal punto di vista degli ascolti.

È sempre boom di ascolti per DayDreamer su Canale 5

Ogni pomeriggio, infatti, sono ben 2 milioni gli spettatori che seguono le puntate di DayDreamer, permettendo alla rete di conquistare uno share che oscilla tra il 18 e il 20%.

Numeri che, permettono alla serie con Can Yaman, di avere la meglio nella sfida pomeridiana delle soap: ad oggi, infatti, lo share di DayDreamer è quello più alto, superando così anche i dati delle blasonate Beautiful e Una Vita, che sono dei "marchi storici" della programmazione di Canale 5.