L’appassionante soap opera di origini turche intitolata DayDreamer - le ali del sogno e che fa compagnia ai telespettatori italiani dalla scorsa estate si appresta a chiudere i battenti. Nel corso dell’episodio che verrà trasmesso venerdì 30 aprile 2021, mentre Sanem Aydin (Demet Özdemir) continuerà a fare il possibile per far riaffiorare nella mente del suo fidanzato Can Divit (Can Yaman) i ricordi degli ultimi due anni di vita trascorrendo del tempo in sua compagnia al rifugio, due donne si renderanno protagoniste di uno scontro fisico.

Si tratta di Mihriban (Sevinc Erbulak) che perderà le staffe dopo essere stata provocata da Huma (Ipek Tenolcay), dato che Aziz (Ahmet Somers) e Selim (un personaggio entrato in scena nelle trame di recente) si vedranno costretti a intervenire subito per evitare il peggio.

DayDreamer, trama del 30 aprile: Huma viene aggredita da Mihriban, Aziz e Selim separano le due donne

Nella centocinquantatreesima puntata della serie tv pomeridiana di successo in programmazione su Canale 5 venerdì 30 aprile 2021 come di consueto dalle ore 16:40 circa, Huma mentre si troverà a pranzo fuori con il suo vecchio compagno di liceo Selim pubblicherà una loro foto sui social media con l’obiettivo di scatenare la gelosia di Mihriban. Il piano della signora Divit andrà a buon fine, dato che la sua rivale in amore e il suo ex marito Aziz non perderanno tempo per recarsi da lei.

A questo punto Mihriban metterà in guardia Selim al ristorante, cercando di fargli capire che la madre di Can ed Emre in realtà si sta servendo di lui soltanto per portare a termine le sue orrende macchinazioni: la compagna di Aziz in tale circostanza finirà per perdere il controllo, poiché aggredirà Huma in strada.

Per fortuna a intervenire nello scontro tra le due donne quando la situazione degenererà al punto da sfociare quasi in una rissa ci penseranno Aziz e Selim, riuscendo a trattenere a stento Mihriban.

Sanem mette in pratica un consiglio di Ceycey, Can non sente alcun odore

Nel contempo Sanem su suggerimento dello strambo amico Ceycey (Anıl Çelik) si recherà al capanno in montagna di Can, non appena lo stesso leggerà il libro che parla della loro storia d’amore e attuerà l’ennesimo tentativo per cercare di fargli tornare la memoria persa dopo un terribile incidente stradale: la talentuosa scrittrice questa volta sceglierà di utilizzare l’arma del suo profumo che ha fatto "impazzire" il suo fidanzato sin dal loro primo incontro al buio.

Purtroppo il piano della sorella di Leyla sarà vano, perché il fotografo la deluderà dicendole di non sentire alcun odore per il fatto di essere raffreddato.