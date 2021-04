Giulia Salemi è tornata a parlare della sua relazione con l'ex velino Pierpaolo Pretelli conosciuto nella casa del GF Vip 5 e dell'influenza che ha avuto Elisabetta Gregoraci nella loro storia. Giulia ha però dichiarato che la loro relazione non ha mai risentito di questo.

Salemi: 'Nessun triangolo tra di noi'

All'inizio del reality c'è stata molta intesa tra il giovane Pretelli e la conduttrice calabrese, facendo intendere che ad un certo punto tra loro e Salemi fosse in atto una sorta di triangolo amoroso. Giulia ha smentito tutto ciò dichiarando che non ha mai visto la showgirl come una presenza da temere.

Dopo il GF, i due ragazzi hanno proseguito la loro storia d'amore che sta andando a gonfie vele anche se, per il momento, non ci sono state le presentazioni ufficiali in famiglia. All'inizio però la loro storia non è stata molto semplice dato che il modello lucano era ancora "impegnato" in un sentimento verso Gregoraci, sentimento però mai veramente esploso tra i due. La storia era stata messa sotto la lente d'ingrandimento dal conduttore del GF Alfonso Signorini che ha cercato fino alla fine di capire come si sarebbe evoluta la situazione. Ma l'abbandono prematuro dal gioco da parte di Elisabetta e l'arrivo di Giulia, hanno cambiato le carte in tavola.

Nonostante ciò, Gregoraci era stata chiamata in causa anche dallo studio su questioni riguardanti Pretelli proprio da parte del conduttore.

Sembrava che questa presenza potesse minare il rapporto nascente tra il modello e la giovane Salemi, ma la ragazza ha dichiarato di non aver mai avuto alcun dubbio: "Sono solidale con le altre donne e non l'ho mai vista come una rivale. Nessun triangolo, io e Pierpaolo siamo andati avanti innamorandoci e ci bastiamo". Parole chiare quelle dell'influenzar, anche se la loro storia ha sempre alimentato dubbi sopratutto da parte dei loro coinquilini all'interno della casa.

Giulia sbarca su Mediaset Play con un nuovo format

La ragazza sta per iniziare con la conduzione di un programma tutto suo sulla piattaforma web di Mediaset dal titolo Salotto Salemi in cui sarà impegnata in chiacchierate con i suoi ospiti. L'esordio è previsto per il 16 aprile e la ragazza si dice molto entusiasta per questa nuova avventura: "È l'evoluzione di un'idea nata in quarantena, un piccolo sogno che si realizza.

Stiamo girando a Milano, lo studio è sui toni del rosa e avrò delle ospiti pazzesche. Invito 6 donne, chiacchieriamo di vita e nel mentre le trucco nella mia postazione da make-up".

Insomma, sarà un talk tutto al femminile. Non ci resta che attendere per goderci Salotto Salemi e vedere Giulia nelle nuove vesti da conduttrice di un programma tutto suo.