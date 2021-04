Continua l'appuntamento settimanale con la soap italiana Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni della nuova puntata, che andrà in onda martedì 6 aprile 2021, rivelano che non mancheranno i colpi di scena. Giuseppe, dopo la lite con Sofia, deciderà di recarsi dalla ragazza e chiederle scusa. La Venere a quel punto parlerà con Salvatore e cercherà di convincerlo a prestare il denaro al capofamiglia. Gabriella intanto non saprà se consegnare la lettera di Arturo Bergamini al marito. La stilista non vorrà alimentare la rabbia di Cosimo e cercherà un modo per proteggerlo, in questo periodo delicato della sua vita.

Tra Fiorenza e Adelaide invece sarà guerra: Sant'Erasmo, dopo l'umiliazione di Gramini ai danni di Marta, inviterà Fiorenza a dimettersi dal Circolo. Umberto andrà da Vittorio per convincerlo a richiamare sua moglie.

Giuseppe chiede scusa a Sofia

Nel corso del centoventiduesimo episodio de Il Paradiso delle signore, che verrà trasmesso il 6 aprile 2021, Sofia sarà ancora angosciata per il rimprovero di Giuseppe. Non si sarebbe mai aspettata di essere trattata così da un estraneo, soprattutto perché temeva di essere importante per i due soci della Caffetteria. Il signor Amato però, non appena si sarà calmato, non esiterà a porre le sue dovute scuse alla giovane Venere. A quel punto Galbiati si confronterà con Maria in merito a quanto accaduto con Giuseppe e alla fine cercherà di convincere Salvatore a concedere il prestito a suo papà.

Nel frattempo al grande magazzino, le Veneri avranno la brillante idea di di creare un "fanclub" per supportare la squadra di ciclisti del Paradiso.

Tensioni tra Adelaide e Fiorenza

Le trame della nuova puntata de Il Paradiso delle signore, rivelano nel dettaglio che Gabriella sarà in difficoltà, dopo aver letto le parole del suocero.

La stilista non saprà se consegnare la missiva al marito e metterlo al corrente circa i sospetti di Arturo su Umberto. Da una parte quindi, Rossi vorrebbe mantenere fede alla promessa scambiata con Cosimo il giorno del matrimonio e non mentirgli su una cosa così importante.

Dall'altra però vorrebbe tutelare il marito, in questo periodo molto difficile.

Nel frattempo al Circolo continuano a tenere banco le tensioni tra Adelaide e Fiorenza. Tra le due sarà guerra aperta e la contessa penserà di vendicarsi con Gramini per quanto detto contro Marta. La cognata di Guarnieri inviterà Fiorenza a dare le dimissioni come vice presidentessa del prestigioso locale milanese. Nel frattempo a villa Guarnieri, Umberto verrà a conoscenza sia dell'incidente di Vittorio che della lite con Dante. Il padre della fotografa si recherà dal genero e lo convincerà a chiamare Marta e cercare di chiarire.