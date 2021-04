Continua l'appuntamento settimanale con la soap italiana Il Paradiso delle Signore e le anticipazioni delle nuove puntate, in onda da lunedì 12 a venerdì 16 aprile, rivelano che Marta Guarnieri farà finalmente ritorno in Italia. I coniugi Conti avranno l'occasione di confrontarsi su quanto accaduto al loro matrimonio. Nonostante i due continuino a essere nei reciproci pensieri, preferiranno mantenersi a distanza. Al Paradiso, invece, Giuseppe restituirà di nascosto gli abiti che aveva sottratto, ma presenteranno dei difetti che prima non avevano.

Cosimo prende visione della lettera di Arturo

Nel corso dei nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore, che verranno trasmessi dal 12 al 16 aprile, Marta riceverà la telefonata di Beatrice, che la metterà al corrente dell'incidente di Vittorio. A quel punto la fotografa deciderà di mettersi immediatamente in viaggio verso Milano. Nel frattempo Cosimo prenderà visione della lettera scritta dal padre prima di morire. Non riuscirà a capire come cosa avesse scoperto Arturo di così tanto importante. Nemmeno Federico, essendo il suo migliore amico, riuscirà a calmare il giovane imprenditore. Intanto al Paradiso ricompariranno gli abiti che erano stati precedentemente sottratti da Giuseppe. I nuovi capi, però, presenteranno dei difetti che prima non avevano.

A casa Conti tornerà finalmente Marta, i due coniugi avranno modo di discutere circa il tradimento della fotografa. Durante il confronto Marta apprenderà quanto accaduto tra Vittorio e Beatrice. Quest'ultima verrà a conoscenza che la sua storia con il cognato non è più un segreto per Marta.

Movimenti strani in atelier

Le trame delle nuove puntate rivelano che Dante informerà Adelaide e Umberto di aver proposto il Circolo per un evento molto importante: una cena con gli investitori stranieri più importanti.

In questa occasione sarà ospite d'onore Alan Sterling. Marta, intanto, rivedrà Romagnoli per la prima volta dopo il loro frequentazione. Dopo il colpo di fulmine di Dora per Nino, le Veneri penseranno d'invitare il ragazzo al cinema. Nino accetterà l'invito, ma quando finirà il film scapperà via, deludendo le aspettative della signorina Vianello.

Intanto in atelier inizierà a girare voce circa il tentativo di contraffazione alcuni abiti. A quel punto Giuseppe non saprà cosa fare e si arrabbierà con il suo socio. Armando, nel frattempo, cercherà di non abbassare la guardia in magazzino. Il signor Amato deciderà di agire d'astuzia: l'uomo darà la colpa a Irene, facendo credere ad Armando che la Venere sia in cerca di un vestito presente tra quelli del Paradiso. Intanto Marta e Vittorio continueranno a pensare l'uno a l'altra, ma preferiranno mantenere le distanze: la figlia di Umberto non sarà ancora pronta a lasciarsi quanto successo alle spalle.