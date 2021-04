Cosa riserva ai telespettatori la nuova settimana di programmazione? Il Paradiso delle Signore 26-30 aprile 2021 è pronto a stupire con altre storie e trame che non sembrano avere una conclusione, dando vita a innumerevoli risvolti nelle vite dei personaggi che ruotano intorno al grande magazzino milanese.

L’appuntamento con le puntate in prima visione assoluta è su Rai 1 o su RaiPlay alle 15.55 dal lunedì al venerdì eccetto cambi di palinsesto dell'ultimo minuto.

Di seguito, le anticipazioni degli episodi settimanali Il Paradiso delle Signore dal 26 al 30 aprile.

Trama Il Paradiso delle Signore 5 puntata 136 lunedì 26 aprile 2021

È arrivato il momento di fare un salto importante e pensare al proprio futuro professionale per Gabriella (Ilaria Rossi). Nonostante il momento "no" per via dei pettegolezzi sull'unico azzardo fatto tempo fa, la sua bravura è indiscutibile e non solo a Milano. Per tale ragione, la Camera Nazionale della Moda la premia come migliore stilista dell'anno.

La bella Rossi desidererebbe avere al suo fianco Cosimo (Alessandro Cosentini) ma ciò non accade. Bergamini è troppo impegnato a cercare altre prove per incriminare Umberto (Roberto Farnesi) e arrivare alla verità sulla scomparsa di Ravasi. Il contenuto della lettera di Arturo non solo non basta, ma non ha nemmeno spaventato Guarnieri, al contrario invece di Adelaide (Vanessa Gravina).

Salvatore consola Gabriella

Cosimo non riesce a concentrarsi su altro, la verità sulla fine di Achille lo logora e lo sta ossessionando. Gabriella si sente sola e a consolarla è il suo ex fidanzato Salvatore (Emanuel Caserio). Tra i due la complicità di un tempo sembra essere riaffiorata più forte che mai.

Nelle puntate della settimana, il giovane Bergamini tornerà alla realtà e si renderà conto della vicinanza tra la moglie e Amato.

Ne seguirà una scenata epica che avrà serie conseguenze sul futuro della coppia. Intanto Rocco (Giancarlo Commare) e Irene (Francesca Del Fa) non riescono a trovare a giusta armonia. Quel bacio è stato un errore?

Salvatore deluso da Giuseppe

Nel corso del nuovo episodio Dante (Luca Bastianello) affronta Adelaide e la invita a non intromettersi tra lui e Marta (Gloria Radulescu).

La bella Guarnieri però non sembra dare molte attenzioni a Romagnoli e prova ad analizzare con Vittorio (Alessandro Tersigni) i motivi della loro crisi coniugale e i rispettivi errori. Come è stato possibile che, pur amandosi alla follia, siano arrivati a questo punto?

Agnese (Antonella Attili) capisce che è giunto il momento di affrontare a viso aperto Giuseppe (Nicola Rignanese). Se vuole riscattarsi deve dire tutto al figlio. Il signor Amato rivela così a Salvatore di non essere in grado di restituirgli i soldi che gli ha prestato. La delusione farà molto male.