Altro dolore per Cosimo nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni svelano infatti che la madre passerà a miglior vita, portando con sé il mistero legato ad Arturo e non solo. Gabriella tuttavia troverà la lettera di Bergamini senior, l'ultima possibilità per suo marito di averla vinta su Umberto.

Mentre Cosimo affronta la tremenda perdita, a casa Amato regna il caos. Giuseppe è riuscito a ingannare ancora una volta la sua famiglia e, nella rete, è finito l'ingenuo Salvatore, disposto a concedergli un lauto prestito.

Gabriella ha le prove per incastrare Umberto

Come rendono note le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore relative alla puntata che andrà in onda mercoledì 7 aprile su Rai 1 in prima televisiva assoluta, Dora verrà rapita da un nuovo e misterioso cliente che si presenterà al grande magazzino.

La Venere avrà un colpo di fulmine e desidererà sapere tutto su di lui. Che sia la volta buona?

Intanto, le Veneri pensano a come sostenere la squadra dei ciclisti amatoriali e così creeranno un fan club. Tutto è pronto, manca solo un nome vincente.

Dante rinnova l'amore per Marta

Umberto finalmente ha l'occasione di parlare con Romagnoli, l'uomo che sta mandando in frantumi il matrimonio di Marta e Vittorio. Il commendatore prova a far ragionare Dante ma senza risultato. L'amante di Guarnieri ribadisce il suo interesse per lei e decide di scriverle un'accorata lettera.

A proposito di lettere, Gabriella continua a tenere nascosta la missiva di Arturo Bergamini che potrebbe cambiare le sorti di Cosimo. Dopo aver parlato con Anna, si fa coraggio e si appresta a consegnarla al neo marito.

Peccato che un imprevisto cambi completamente i suoi piani.

Giuseppe sta per rovinare Vittorio

I guai per Conti non sono finiti. Vittorio non solo deve far fronte al tradimento della moglie ma ben presto il grande magazzino sarà nuovamente teatro di furti misteriosi, dietro ai quali ci sarà con tutta probabilità Giuseppe. Amato si è messo in loschi affari con Girolamo.

Salvatore, ignaro di tutto, ha deciso di concedere il prestito al padre dopo essersi confrontato con Sofia. Di certo non sa che Giuseppe userà quel denaro per ambigui affari, che faranno soffrire ancore di più Vittorio. Infine, proprio nel momento in cui Gabriella si deciderà a consegnare la lettera di Arturo a Cosimo, ecco che una nefasta notizia rimanderà tutto: Delfina, la madre di suo marito, morirà improvvisamente.

Cosimo non ha ancora superato la perdita di suo padre e ora sta per finire sul lastrico. La morte della mamma lo getterà in vortice di depressione davvero difficile da tenere a bada.