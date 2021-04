Tra le protagoniste indiscusse di Uomini e donne vi è Tina Cipollari, la storica opinionista del dating show ideato e condotto da Maria De Filippi, presente da ben vent'anni in trasmissione. Il suo percorso è iniziato come corteggiatrice, poi è approdata sul trono e infine la padrona di casa del programma scelse di tenerla in studio come opinionista. Un lungo percorso quello della Cipollari, la quale ha assistito ai numerosi cambiamenti subiti dal programma nel corso di questi anni. In una recente intervista, Tina non ha risparmiato neppure una frecciatina ai nuovi protagonisti dello show, ammettendo che in passato era tutto più spontaneo.

I cambiamenti di Uomini e donne: parla Tina Cipollari

Nel dettaglio, durante gli ultimi anni sono cambiate molte cose a Uomini e donne e in diverse occasioni si è assistito alla presenza di tronisti che, in realtà, non erano interessati alla ricerca del vero amore bensì soltanto alla visibilità e al raggiungimento del successo e della popolarità.

Tronisti che, nella maggior parte dei casi, sono stati smascherati dall'attentissima redazione del programma di Canale 5, grazie anche ad una serie di segnalazioni che erano arrivate.

Facendo un bilancio tra le vecchie edizioni e quelle attuali, anche Tina non ha nascosto che le cose sono un po' cambiate e che "un tempo", tutto era più spontaneo.

'Prima bisognava puntare sulla spontaneità' ammette Tina parlando di U&D

"Prima ci si esibiva e ci si conosceva direttamente in studio" ha dichiarato Tina ricordando così proprio i tempi in cui fu lei una delle protagoniste di Uomini e donne nelle vesti di corteggiatrice e tronista.

"Per fa breccia nel cuore del tronista bisognava puntare tutto sulla spontaneità" ha aggiunto la Cipollari, lanciando così una sottile frecciatine agli attuali protagonisti della trasmissione di Maria De Filippi, che sembrano essere meno spontanei e decisamente più avvezzi al mezzo televisivo, rispetto ai tronisti delle prime edizioni.

Tina tra le artefici del successo in tv di Uomini e donne

Nonostante i cambiamenti, però, Uomini e donne continua ad essere il programma leader del primo pomeriggio televisivo di Canale 5.

Con una media di circa 3 milioni di spettatori al giorno, la trasmissione conferma la sua leadership incondizionata sul pubblico attivo, con uno share che oscilla tra il 22 e il 25%.

Merito anche di Tina Cipollari, ormai diventata una delle colonne portanti del programma pomeridiano di Maria De Filippi, complici anche i suoi costanti siparietti con Gemma Galgani, la dama torinese che continua ad essere alla ricerca (ormai da ben dieci anni!) dell'uomo della sua vita.