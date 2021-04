Nuova puntata Il Paradiso delle Signore il 21 aprile 2021 puntata 133 su Rai 1 pronta a emozionare e a riservare non poche sorprese. Le anticipazioni raccontano che Marta si sentirà inadeguata con Vittorio, ormai padre adottivo di Serena e Pietro. Armando invece inizia a capire che Irene è estranea a quanto sta succedendo al grande magazzino.

Giuseppe è nei guai, sta per essere smascherato. Se così fosse, per lui sarebbe la fine: non solo perderebbe il posto di lavoro, ma anche la fiducia della sua famiglia conquistata con tanta fatica.

Il Paradiso delle Signore 5 episodio 133 trama

Dopo il bacio con Irene, il giovane Amato vuole approfondire la conoscenza con lei. Peccato che la Venere non sia della stessa idea, sentendosi in colpa nei confronti di Maria. Se non fosse stato per la sua generosità, ora non avrebbe nemmeno un tetto sulla testa. Non può farle questo, sapendo quanto ami Rocco. E così, a malincuore, Irene respinge i tentativi di avvicinamento del bell'Amato.

Maria invece non riesce a fare quel piccolo passo in più per sbloccarsi con Rocco. Lo stesso vale per il giovane che, sebbene molto affezionato - e attratto - da lei - sembra aver paura di esprimere i suoi sentimenti. Irene deve anche fare i conti con la cattiveria e l'egoismo di Giuseppe, pronto a screditarla pur di risultare innocente agli occhi di Armando.

Adelaide chiede un favore a Gabriella

Tensione alle stelle per la contessa e Umberto. Cosimo ha accusato pubblicamente il commendatore per la sparizione di Achille Ravasi dopo aver letto la lettera che gli ha lasciato suo padre Arturo. Nella puntata Il Paradiso delle Signore di mercoledì 21 aprile, il giovane Bergamini ribadisce a Umberto le sue intenzioni di certo non amichevoli.

Preoccupata dall'idea di vedere Guarnieri - e forse non solo - in carcere, Adelaide chiede un favore a Gabriella, pregandola di tenere a bada il marito. Non sarà così semplice come previsto dalla contessa, non questa volta. Cosimo vuole a tutti i costi assicurare alla giustizia chi di dovere, anche se ciò comporterà dei rischi.

Il dolore di Marta, anticipazioni Il Paradiso delle Signore del 21 aprile 2021

Vittorio e Pietro ormai sono legatissimi. Beatrice ne è consapevole ma sa che non può avere ul cuore di Conti, evidentemente ancora legato a Marta. La situazione è molto complicata, anche perché Dante non vuole farsi da parte, deciso ad avere tutta per sé la bella Guarnieri.

Pietro parla del suo futuro con lo zio Vittorio. Marta li vede e ha un tuffo al cuore. Si sente inadeguata perché sa che non potrà mai dare dei figli a suo marito. E se fosse davvero Beatrice la donna adatta a lui? Il dolore riaffiora ed è più forte che mai.