Diletta Leotta e Can Yaman si sarebbero lasciati. Dopo i rumor dei giorni scorsi, Roberto Alessi - direttore di Novella 2000 - ha cercato di ipotizzare i motivi che avrebbero portato la giornalista siciliana ad interrompere la favola d'amore con l'attore turco. Secondo quanto riportato dal giornalista, Diletta non sarebbe andata oltre l'attrazione fisica.

I presunti motivi dell'addio

Da quando Can Yaman e Diletta Leotta erano usciti allo scoperto, le cose sembravano andare a gonfie vele. Dopo Pasqua, però, sarebbero nati i primi problemi tra i due.

Scendendo nel dettaglio, Can prima ha deciso di disattivare il suo profilo Instagram, poi ha scelto di tornare in Turchia. La giornalista di Dazn invece, ha preferito la via del silenzio sulla vicenda.

Come ipotizzato da Roberto Alessi, Leotta avrebbe deciso di interrompere la sua favola d'amore: "Niente lieto fine". Tra le ipotesi più accreditate, sembrerebbe che Can fosse innamorato pazzo della giornalista mentre Diletta no: "Da parte di lei non sarebbe scattato l'amore". Stando alle ipotesi del direttore di Novella 2000, Diletta oltre al coinvolgimento dei primi tempi non avrebbe provato nulla se non una semplice attrazione fisica.

'Il matrimonio non si farà'

Nella giornata di lunedì 19 aprile, su Tv 8, nel programma Ogni Mattina anche Santo Pirrotta in qualità di esperto di Gossip aveva parlato del momento difficile vissuto dai due innamorati.

Come riferito, la coppia avrebbe discusso animatamente perché Diletta Leotta si sarebbe rifiutata di seguire il suo compagno in Turchia: l'attore dopo avere conosciuto i congiunti della giornalista, avrebbe voluto presentare la sua famiglia alla compagna. Al momento non è chiaro perché la bella siciliana abbia scelto di non andare nel paese d'origine di Can: l'ipotesi più accreditata potrebbe essere quella legata ai vari impegni di lavoro.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Infine, Pirrotta ha chiosato: "Il matrimonio non si farà".

I dubbi di alcuni fan

La relazione tra Diletta Leotta e Can Yaman ha sempre spaccato l'opinione pubblica: da un lato c'è chi ha sempre pensato che fossero una coppia autentica mentre dall'altro c'è chi ha pensato al business.

Alle critiche, la star di DayDreamer aveva sempre replicato.

In particolare, Yaman aveva spiegato di provare un sentimento sincero e leale nei confronti della giornalista di Dazn. Inoltre, il giovane aveva parlato di un "patto di riservatezza" instaurato con Leotta: tutti gli scatti pubblicati sui social sarebbero stati decisi di comune accordo.

Nonostante le "rassicurazioni" da parte dell'attore turco, alcuni fan hanno sempre pensato che Diletta e Can abbiano avviato solamente un sodalizio di lavoro.