Le anticipazioni della famosa soap opera milanese Il Paradiso delle Signore riservano diverse novità per i telespettatori affezionati. Nelle puntate che verranno trasmesse dal 19 al 23 aprile su Rai 1, Umberto e Cosimo saranno ormai ai ferri corti: le accuse di Bergamini nei confronti di Guarnieri finiranno sui giornali e la vicenda non farà altro che peggiorare la situazione tra i due. In seguito Maria continuerà a pensare a Rocco, ma sarà ignara del fatto che l’uomo ha baciato Irene. Vittorio Conti, intanto, inviterà Pietro a cena per parlare del suo futuro.

Il Paradiso delle signore: Umberto e Cosimo ai ferri corti

Nelle future puntate de Il Paradiso delle signore, le accuse di Cosimo Bergamini nei confronti di Umberto Guarnieri finiranno sui giornali e Adelaide sarà parecchio in ansia per la vicenda. Nel frattempo Irene si sentirà in colpa per il bacio scambiato con Rocco Amato, ma non rivelerà nulla a Maria. Allo stesso tempo anche Rocco proverà molto disagio in presenza della donna. Umberto, invece, non si farà intimorire dalle accuse di Cosimo e passerà al contrattacco. Nel frattempo Maria non farà altro che pensare a Rocco, mentre il rapporto tra il bel siciliano e Irene non sarà ancora tanto chiaro. Dante, invece, vorrà avere più certezze da parte di Marta, così si farà coraggio e metterà la donna alle strette una volta per tutte.

Giuseppe sospettato da Armando

Adelaide Di Sant'Erasmo andrà a trovare Gabriella e cercherà di convincere la donna a tenere sotto controllo il marito. Frattanto Armando comincerà ad avere dei sospetti su Giuseppe, riguardo la truffa avvenuta al Paradiso. Più tardi Vittorio inviterà Pietro a cena, soprattutto per parlare del suo futuro.

Poco dopo Marta vedrà i due insieme come padre e figlio: la donna avrà una strana sensazione e si sentirà assai inadatta. Intanto Umberto si avvicinerà a Dante, con lo scopo di chiedergli un favore molto importante. Gloria e Armando, invece, scopriranno i colpevoli della truffa avvenuta al Paradiso.

Rocco invita Irene ad uscire

Rocco Amato non si arrenderà tanto facilmente nei confronti di Irene e inviterà la donna ad uscire insieme a lui. Irene, intanto, continuerà ad avere dei segreti con Maria, riguardo al suo rapporto con Rocco e per lei la situazione sarà alquanto complicata. Frattanto Giuseppe confesserà ad Agnese che non potrà ancora ripagare il suo debito a Salvo: la notizia turberà molto la donna e sarà così che il suo rapporto con Giuseppe si rovinerà sempre di più. Infine, Ludovica si renderà conto di provare qualcosa di importante per Marcello, mentre Dante non vorrà arrendersi nei confronti di Maria e deciderà di fargli una bella sorpresa.