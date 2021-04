Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore sono ricche di sorprese per i telespettatori. Nelle puntate che andranno in onda su Rai 1 dal 12 al 16 aprile, le Veneri faranno di tutto per aiutare Dora: la giovane sarà molto attratta da Nino e vorrà trovare un modo per avvicinarsi al giovane, ma non sapendo come fare, sarà aiutata dalle ragazze. Più tardi Marta incontrerà Dante, dopo averlo visto l'ultima volta a New York.

Irene, invece, dovrà prepararsi ad affrontare alcuni problemi: la donna verrà accusata di aver danneggiato gli abiti della nuova collezione del Paradiso.

Intanto Vittorio non farà altro che pensare a Marta, ma anche per la donna sarà lo stesso, nonostante i sentimenti, però, i due cercheranno di rimanere a debita distanza.

Il Paradiso delle signore: le Veneri cercano di avvicinare Nino a Dora

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, Cosimo Bergamini sarà ormai ossessionato per il contenuto della lettera che suo padre Arturo ha scritto prima di morire: in particolar modo l'uomo continuerà a pensare al punto in cui il padre cita Umberto Guarnieri.

Nel frattempo le Veneri cercheranno di avvicinare Nino a Dora e lo inviteranno al cinema. Beatrice, invece, verrà a scoprire che Marta è a conoscenza di quanto successo tra lei e Vittorio e non saprà come comportarsi nei confronti della donna tradita.

Al Paradiso, intanto, si scoprirà che gli abiti ritrovati sono stati danneggiati irrimediabilmente.

Marta incontra Dante

Marta rivedrà Dante per la prima volta dopo il loro ultimo incontro a New York. Adelaide e Fiorenza, invece, non andranno molto d'accordo, anzi saranno ormai ai ferri corti. Nel frattempo Vittorio e Marta, resteranno a debita distanza, nonostante i due si pensino ancora reciprocamente.

Successivamente le Veneri cercheranno di scoprire alcune informazioni su Nino, il "colpo di fulmine" di Dora: soprattutto vorranno capire se l'uomo sia fidanzato o meno.

Cosimo, invece, riceverà un particolare cablogramma dagli Stati Uniti e la vicenda non farà altro che aumentare le sue "teorie complottistiche".

Irene viene accusata

Lo strano atteggiamento di Cosimo non passerà inosservato e farà stare in ansia sia Ludovica che Gabriella. Nel frattempo Marta sarà ancora molto confusa e non sarà ancora pronta a lasciarsi tutto alle spalle, così chiederà a Vittorio Conti altro tempo per riflettere sul da farsi.

Infine, al Paradiso i sospetti riguardo gli abiti danneggiati, ricadranno su Irene: la donna sarà molto dispiaciuta per la situazione venutasi a creare al grande magazzino e sarà consolata da Rocco, i due trascorreranno del tempo assai piacevole insieme e all'improvviso accadrà qualcosa di inaspettato.