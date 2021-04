Continuano le appassionanti storie all'interno della soap italiana Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni delle nuove puntate, in onda da lunedì 26 a venerdì 30 aprile rivelano che Marta e Vittorio non riusciranno ancora a uscire dalla crisi. A peggiorare il tutto sarà la presenza di Dante, il quale continuerà a mettere dei dubbi in testa alla giovane fotografa. Romagnoli riempirà di regali Marta e quando Vittorio si recherà dalla moglie, con l'intento di convincerla a tornare a casa, beccherà la donna tra le braccia di Dante.

Dante convinto a riprendersi Marta

Durante i nuovi episodi de Il Paradiso delle signore, che verranno trasmessi dal 26 al 30/4, Marta e Vittorio continueranno a rimanere distanti. Entrambi si chiederanno come mai siano arrivati a quel punto. Nonostante ciò il dottor Conti proverà a convincere la moglie a salvare la loro vita coniugale. La giovane fotografa però verrà distratta dalla presenza di Dante, che imperterrito chiederà addirittura ad Adelaide di non ostacolare il rapporto tra lui e Marta. Anche la coppia formata da Cosimo e Gabriella non trascorrerà dei giorni sereni. Rossi apprenderà che molto presto riceverà un premio come migliore stilista, da parte della camera nazionale della moda.

La ragazza preferirebbe avere accanto a se il marito, ma Cosimo continuerà a essere ossessionato dal rancore verso Umberto. A quel punto Gabriella verrà consolata dal suo ex fidanzato Salvo.

Agnese ringrazia Armando

Le trame delle nuove puntate rivelano nel dettaglio che Giuseppe confesserà al figlio che non riuscirà più a saldare il suo debito.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Salvatore rimarrà ancora più deluso quando scoprirà che il padre è il vero responsabile del furto degli abiti del Paradiso. Alla luce di questa vicenda, Agnese insisterà con il marito, affinché confessi tutto quanto al dottor Conti. Amareggiata per quanto accaduto, la sarta ringrazierà Armando per non aver raccontato subito la verità al direttore dell'atelier.

Da quel momento il signor Ferraris e la sua amata sembreranno essere tornati come ai vecchi tempi: i due approfitteranno di un momento, in cui nessuno potrà vederli, per coccolarsi e recuperare il tempo perso. Intanto a villa Guarnieri verrà recapitato un regalo per Marta: sarà Dante il mittente. Romagnoli si renderà conto che la giovane Guarnieri non saprà se tornare con il marito e ne approfitterà per metterle in testa ulteriori dubbi. Nel frattempo Cosimo deciderà di accompagnare la moglie all'evento per starle accanto nel momento della premiazione. Dopo varie riflessioni, Vittorio deciderà di parlare una volta per tutte con Marta per convincerla a tornare insieme e cancellare quanto accaduto.

L'uomo si recherà a villa Guarnieri ma rimarrà di stucco nel vedere la moglie abbracciarsi affettuosamente con l'amante.