Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 15:55. Le anticipazioni della puntata che sarà trasmessa martedì 27 aprile rivelano nuovi colpi di scena. Salvatore, dopo aver saputo dal padre di non poter riavere i soldi che gli ha prestato, pretenderà maggiori dettagli. Pertanto Giuseppe racconterà al figlio i retroscena del suo losco affare. Nel frattempo Cosimo accetterà di essere presente alla premiazione di Gabriella. Marta e Federico decideranno di coinvolgere Ludovica nel servizio fotografico per pubblicizzare la collezione che andrà in America.

Al contempo Marta non riuscirà a uscire dalla crisi coniugale che sta vivendo con Vittorio.

Il Paradiso, spoiler 27 aprile: Salvatore deluso dal padre

Le anticipazioni dell'episodio de Il Paradiso delle Signore in onda martedì 27 aprile svelano che Salvatore chiederà maggiori spiegazioni al padre, dopo aver appreso che non può restituirgli il denaro che gli ha dato in prestito. A questo punto Giuseppe si aprirà col figlio e gli racconterà i dettagli del losco affare in cui è stato invischiato con Girolamo. Il giovane Amato rimarrà profondamente amareggiato in seguito alla confessione del padre.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Cosimo decide di stare vicino a Gabriella

Gli spoiler della puntata che sarà trasmessa il 27 aprile preannunciano che Cosimo deciderà di stare al fianco di Gabriella in occasione della sua premiazione da parte della Camera Nazionale della Moda.

Bergamini, pur non essendo dell'umore adatto per presentarsi al Circolo, prenderà questa decisione per amore della moglie. Nel frattempo Marta e Federico coinvolgeranno Ludovica in un servizio fotografico per pubblicizzare la collezione che sarà in vendita in America.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Il Paradiso, trama 27 aprile: Dante farà un regalo a Marta

La trama dell''episodio trasmesso il 27 aprile anticipa che sarà dato spazio anche alle vicende sentimentali di Marta. La giovane Guarnieri non riuscirà ancora a superare la crisi che sta vivendo con suo marito Vittorio. Dante, intanto, non sembrerà per niente intenzionato a rinunciare alla donna, difatti farà recapitare a Villa Guarnieri un regalo per far colpo su di lei.

Vittorio, al contempo, si dimostrerà uno zio premuroso nei confronti della piccola Serena. La bambina si ritroverà alle prese con dei problemi per una recita scolastica, ma potrà contare sull'aiuto della madre e di Vittorio.