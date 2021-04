È passato quasi un anno da quando Cristian Gallella ha ufficializzato la fine del suo matrimonio con Tara Gabrieletto: la coppia che si è formata a Uomini e donne molto tempo fa, si è separata per ragioni che non sono mai state rese note. A chi di recente l'ha incalzata con domande sulla sua vita privata, l'influencer ha risposto che non intende dare spiegazioni sui suoi spostamenti o sul rapporto che ha attualmente con l'ex marito.

Le precisazioni dell'ex volto di Uomini e Donne

È da qualche giorno che sui social network si rincorrono degli strani rumor su un'ex coppia di Uomini e Donne. Dopo aver visto Tara rientrare nella casa dove ha convissuto per anni con Cristian, molti fan hanno cominciato ad ipotizzare un ritorno di fiamma.

Il fatto che Gabrieletto si sia mostrata nell'abitazione romana che è stata il nido d'amore suo e di Gallella, poteva essere un indizio a favore di un possibile riavvicinamento tra gli ex coniugi.

Dopo essere rimasta in silenzio per un po', l'influencer ha deciso di esporsi su Instagram per commentare i tanti Gossip che stanno circolando ultimamente sul suo conto, la maggior parte dei quali inerenti al matrimonio finito con l'ex tronista del dating-show.

In alcune Stories che ha caricato sul suo profilo, la donna si è rivolta direttamente a chi sta provando ad indagare sulla sua sfera sentimentale, per cercare di capire se tra lei e Cristian possa esserci un lieto fine.

La replica stizzita della corteggiatrice di Uomini e Donne

Dopo aver proposto ai suoi followers il gioco "Fammi una domanda" su Instagram, Tara si è imbattuta in vari quesiti che l'hanno lasciata un po' perplessa. I fan più curiosi, infatti, hanno chiesto a Gabrieletto come mai di recente fosse tornata a vivere nella casa di Roma che condivideva con Cristian, e lei ha replicato con fare un po' stizzito: "E perché non avrei dovuto tornare in un posto dove ho vissuto per anni e mi trovo bene?", ha fatto sapere l'influencer nello sfogo social che i siti di gossip stanno riportando martedì 20 aprile.

Subito dopo essersi separata dal marito, la donna è rientrata a Vicenza (sua città d'origine), ma di recente ha sentito il bisogno di riappropriarsi degli spazi che sono stati suoi per tanto tempo, anche se il rapporto con Gallella non è più quello di prima.

Da Uomini e Donne alle nozze: la storia di Cristian e Tara

A chi le ha domandato in che rapporti sia attualmente con l'ex marito, Tara ha risposto a muso duro e con parole decise: "Siamo adulti e da tali ci comportiamo, nulla di più e nulla di meno".

Notando l'insistenza dei suoi followers, poi, Gabrieletto ha aggiunto: "Certe persone hanno la sfacciataggine di pretendere risposte. Della mia vita non parlo e non lo farò mai. Chi vuole risposte sul lavoro ben venga, le altre possono prendere l'uscita".

Una presa di posizione netta quella dell'ex volto di Uomini e Donne, che ancora una volta ha difeso la sua privacy e il legame decennale che ha avuto con Cristian.

La coppia si era formata negli studi del dating-show dopo un lungo corteggiamento: in seguito alla partecipazione alla prima edizione di Temptation Island, Gallella e la fidanzata si dissero pronti alle nozze. Il matrimonio arrivò un po' di tempo dopo, ma le cose non sono andate come entrambi speravano: per motivi che sono mai stati resi pubblici, i due si sono separati circa un anno fa e in modo pacifico.

Tara non ha mai commentato la fine della sua storia d'amore sui social network, mentre l'ex tronista è stato il primo ad ufficializzare la rottura tramite il suo profilo Instagram, ma senza mai scendere nei particolari che hanno causato l'allontanamento definitivo dalla moglie.