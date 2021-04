Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta su Rai 1 con la soap opera Il Paradiso delle Signore e le anticipazioni della prossima puntata in onda il 27 aprile rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena. Occhi puntati su Marta e Vittorio che continueranno ad essere in crisi ma anche su Dante che ne approfitterà sempre più di questa situazione per farsi strada nel cuore della donna. Intanto Gabriella si preparerà a ricevere l'ambito premio che ha vinto per il lavoro svolto come stilista mentre Salvatore chiederà spiegazioni al papà.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 27 aprile: Dante gioca sporco alle spalle di Vittorio

Nel dettaglio, la trama di questa nuova puntata de Il Paradiso delle signore rivela che a villa Guarnieri arriverà un regalo del tutto inaspettato per Marta: la donna scoprirà che il mittente non è suo marito Vittorio, con il quale il rapporto non è dei migliori, bensì di Dante Romagnoli che continua a marcare stretto il territorio.

Marta e Vittorio, infatti, malgrado i vari tentativi fatti non riusciranno a trovare una soluzione per poter uscire da questa crisi che li ha colpiti e che sta mettendo a durissima prova il loro matrimonio.

In tutto questo, Dante Romagnoli ne approfitterà sempre più e durante questo nuovo appuntamento con la soap opera di Rai 1, cercherà anche di insinuare dei dubbi in Marta sul conto di Vittorio.

Cosimo decide di accompagnare Gabriella alla premiazione

In questo modo, quindi, Romagnoli giocherà sporco alle spalle dell'ignaro Conti che nel frattempo ce la sta mettendo tutta per recuperare il rapporto con sua moglie.

E poi ancora le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 27 aprile rivelano che Cosimo, dopo un lungo tira e molla con sua moglie Gabriella, accetterà di accompagnarla alla serata al Circolo dove avverrà la premiazione.

Marta e Federico, invece, decideranno di coinvolgere Ludovica nella realizzazione del servizio fotografico che avrà come scopo quello di pubblicizzare la collezione a marchio Paradiso in America.

Salvatore affronta Giuseppe: trama Il Paradiso delle signore 27 aprile

Occhi puntati anche su Salvatore: il ragazzo deciderà di affrontare apertamente suo padre Giuseppe, perché vuole una spiegazione su quanto sta accadendo dopo aver saputo che non riceverà più i soldi del prestito.

A quel punto l'uomo confesserà a Salvatore i suoi disonesti affari: un duro colpo per il ragazzo che rimarrà profondamente deluso e amareggiato. Quale sarà a questo punto la scelta di Giuseppe? Come cercherà di riconquistare la fiducia del figlio? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi.

Intanto Vittorio continuerà ad essere uno zio estremamente premuroso con la piccola Serena: la bambina potrà contare sul suo aiuto per risolvere un problema scolastico e Beatrice apprezzerà molto il gesto di Conti.

Boom di ascolti per Il Paradiso delle signore 5 su Rai 1

Una puntata decisamente scoppiettante quella del Paradiso in programma il prossimo martedì pomeriggio in prima visione assoluta su Rai 1. Intanto la soap opera si avvicina verso il gran finale di questa quinta stagione che continua ad appassionare una platea sempre più vasta di telespettatori.

La media giornaliera continua a superare la soglia dei 2,2 milioni di fedeli spettatori, con uno share che in queste ultime settimane ha più volte sfiorato il muro del 19%.

Dati importanti che portano alla riconferma della soap opera per la prossima stagione televisiva. I nuovi episodi de Il Paradiso delle signore, infatti, saranno trasmessi a partire dal prossimo settembre in poi sempre nella fascia pomeridiana di Rai 1.