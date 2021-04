Maria Tona non è più una dama di Uomini e Donne da qualche puntata. L'imprenditrice romana ha affermato che non è stata una sua scelta non sedersi più nel parterre del dating show e ha pubblicato un video in cui potrebbe aver fatto riferimento alla trasmissione di Canale 5. Nella giornata di mercoledì 21 aprile, l'imprenditrice ha condiviso un filmato sul suo account Instagram, nel quale ha chiesto al pubblico se sia o meno il caso di parlare di ciò che le è accaduto. Maria non ha specificato se le sue parole siano riferite all'esperienza televisiva, ma i follower e un like ad un commento hanno fatto intendere che parlasse del programma.

Maria Tona non è più una dama di Uomini e Donne, non per sua scelta

Nelle ultime puntate di Uomini e donne, i fan della trasmissione di De Filippi hanno notato l'assenza di Maria. Tona, attraverso una risposta ad una follower, ha dichiarato che non sarebbe dipesa da lei la mancata partecipazione alle ultime puntate del programma. L'imprenditrice, infatti, ad una ragazza che le ha chiesto perché non fosse più nel dating show, ha risposto: ''Chiedetelo a loro''. Nella giornata del 21 aprile, Maria ha inoltre condiviso con i suoi fan un video, nel quale ha chiesto al pubblico se fosse il caso di andare contro il sistema o stare zitti, non specificando se facesse riferimento a Uomini e Donne.

Maria Tona andare contro il sistema, i fan pensano c'entri Uomini e Donne

Maria Tona ha condiviso un video con i suoi follower, non dando molti indizi riguardo a ciò che sta accadendo nella sua vita, ma ha chiesto il sostegno ai suoi fan. Nello specifico, l'imprenditrice ha rivelato: ''Sono le sei del mattino e io questa notte non ho dormito.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Il problema è questo: stare zitti o andare contro il sistema? Sai che non lo so? Questa volta non lo so, mi serve proprio il sostegno del pubblico. Io so solo che questa notte non ho dormito. Con questo bel bouquet in mano, da sposa. Ecco qua, non ho dormito. Che faccio? Lotto o sto zitta? Ditemelo voi, fate girare questo reel''.

Il like di Maria Tona fa pensare che si riferisca a Uomini e Donne

Maria Tona ha poi inserito un commento sotto al suo video, affermando: ''Dovete arrivarci voi, se vi dico cosa è successo mi espongo! Ci sono gli elementi. Ragionate, siete voi le vittime!'' I follower hanno dato il loro sostegno all'ex dama e hanno paragonato quanto accaduto all'imprenditrice, a quanto successo ad Aurora Tropea: ''Accanimento senza motivo. Probabilmente sei andata via prima che arrivasse il punto più squallido Uomini e Donne''. Un like di Maria sotto ad un commento, sembrerebbe far intendere che Tona faccia proprio riferimento al programma di Canale 5. Una ragazza ha infatti chiesto all'imprenditrice se le sue dichiarazioni riguardassero Uomini e Donne e Maria ha lasciato un cuoricino di apprezzamento.

Non resta che attendere qualche informazione in più dall'ex dama, per capire cosa è accaduto e perché non è stata più confermata all'interno del parterre.