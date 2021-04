Stando alle anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno, nelle puntate in onda dal 12 al 16 aprile scatterà un bacio tra Sanem e Can. L'uomo, infatti, riuscirà a convincere Aydin del coinvolgimento di Yigit nella questione delle creme clonate e la giovane gli sarà riconoscente. Leyla ed Emre, intanto, saranno preoccupati per il loro futuro lavorativo e la maggiore delle Aydin riprenderà le lezioni di canto. La soap opera va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:45 circa su Canale 5.

DayDreamer, anticipazioni al 16 aprile: Leyla riprende le lezioni di canto

Secondo le anticipazioni, nelle prossime puntate Leyla ed Emre saranno molto preoccupati per la loro situazione lavorativa e per le condizioni di Nihat. L'uomo, infatti, ha avuto un malore dopo aver saputo del licenziamento dei due. Il marito di Mevkibe, inoltre, verrà a sapere che Sanem si è recata al locale con Can e non sarà felice dell'accaduto. Leyla, intanto, farà la conoscenza di Ferito, il suo primo maestro di canto ed Emre sospetterà di un interesse da parte dell'uomo nei confronti di sua moglie.

DayDreamer, trama al 16 aprile: Yigit decide di tornare in Canada

Can e Sanem, nel frattempo, si uniranno in un ballo durante una serata che trascorreranno in compagnia di Emre e Leyla.

I due fratelli, a tal proposito, trascorreranno la notte a casa della maggiore delle Aydin. Sanem e Can, intanto, si recheranno al negozio di Cemal e riusciranno a portare via alcuni barattoli di creme clonate come prova della loro innocenza. Can porterà Sanem in un bar, dove la giovane vedrà Yigit in compagnia dell'uomo che l'ha truffata.

A quel punto, il maggiore dei Divit penserà che Aydin non si fidi di lui nuovamente, ma la giovane lo raggiungerà per dargli un bacio. Yigit, a quel punto, deciderà di tornare in Canada e lo comunicherà a Sanem.

DayDreamer, puntate fino al 16 aprile: Aydin e Divit tornano ad essere una coppia

La Fikri Harika, intanto, sarà impegnata ad occuparsi di una nuova campagna.

Can, dal suo canto, riuscirà a far chiudere il negozio di Cemal con l'aiuto di Bulut, mentre Sanem si occuperà di ricomprare la barca di Divit. I due giovani, a quel punto, saranno di nuovo tornati insieme, ma la minore delle Aydin avrà difficoltà a raccontare la verità ai suoi genitori. I due, però, inizieranno a sospettare quando vedranno Sanem in compagnia di Can ogni volta che si trovano a telefonarle. Leyla, intanto, proverà a convincere suo padre a seguire un'alimentazione sana, ma l'uomo sembrerà seguire con molta difficoltà i consigli di sua figlia. Alla tenuta, nel frattempo, si assisterà all'arrivo di Selim, un vecchio amico di Huma con il quale ha frequentato il liceo.