Lunedì 12 aprile è andata in onda una nuova puntata de l'Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi su Canale 5. In studio, dopo la quarantena imposta a tutti i naufraghi eliminati, era presente Akash Kumar che ha finalmente affrontato gli opinionisti e la conduttrice dopo le discussioni avvenute nel programma.

Akash arriva in studio

Il modello è stato accolto dalla padrona di casa con una battuta pungente in risposta alle frasi che lui le aveva riservato sui social nelle scorse settimane. "Buonasera Akash, so che non mi conosci e quindi mi presento", ha esordito Blasi dopo l'ingresso di Kumar.

Il giovane aveva infatti rilasciato alcune dichiarazioni in cui lasciava intendere che Blasi fosse conosciuta solo grazie al suo matrimonio con l'ex capitano della Roma Francesco Totti. La conduttrice ha poi chiesto ad Akash come stesse dopo questa lunga quarantena, al che il modello ha risposto di essere un pò stanco. Anche in questo caso Ilary non si è lasciata sfuggire l'occasione per dire la sua: "Ah, sei stanco? Ci hai fatto un favore a venire qui".

La regia ha poi mandato in onda un video che riassumeva l'esperienza di Kumar a l'Isola in cui il giovane dichiara di aver superato i suoi attacchi di panico proprio grazie alla permanenza nel reality: "L'Isola mi ha aiutato molto, mi dispiace sia uscita la parte arrogante di me.

Il pubblico non mi ha capito, forse non ne ho avuto il modo, sono stato accusato. Sono una persona nuova". Akash ha poi proseguito dicendo di aver sofferto anche di depressione prima dell'inizio d ll'Isola e che uno dei suoi grandi problemi è stata la dislessia che gli ha spesso messo difficoltà nell'esprimersi. Ilary gli ha poi chiesto cosa ne pensasse degli altri naufraghi: "Elisa Isoardi non ha ancora fatto cadere la maschera.

Spero vinca Paul Gascoigne", ha dichiarato il giovane. Akash ha poi avuto modo di confrontarsi anche con l'opinionista Tommaso Zorzi a cui aveva riservato parecchie stories sui suoi social.

Il confronto con Zorzi

Kumar ha esordito in questo confronto cercando di emulare Ilary, ma il risultato ha suscitato reazioni differenti: "Ciao Tommaso, sono Akash".

Zorzi ha sorvolato replicando con commenti sui comportamenti del giovane: "Il tuo unico errore è stato non rimanere su Parasite Island. Avresti potuto fare un percorso nuovo, in tre giorni non si vince un reality, a me sembri lo stesso Akash di prima", ha dichiarato Tommaso. Kumar ha messo fine a questo scontro replicando come segue: "Sette giorni all'Isola sono come sei mesi al Grande Fratello, è un'esperienza molto dura." Confronto breve quello tra Kumar e il resto dello studio, ma è probabile che nelle prossime puntate verrà ripreso l'argomento. Però è certo che il modello ha dimostrato di non avere peli sulla lingua nei confronti di nessuno, come nell'ultimo attacco sferrato ad Andrea Cerioli. Poco dopo, dallo studio, Akash ha pubblicato un breve video su Instagram in cui commento la discussione: "Li ho asfaltati".