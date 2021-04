Giovedì 29 aprile, su Canale 5, verrà trasmessa la 13^ puntata dell'Isola dei Famosi. Come riferito dalle anticipazioni, Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez si troveranno in studio insieme per la prima volta: le due modelle hanno in comune un ex fidanzato del passato, Francesco Monte.

Salemi e Rodriguez insieme dopo Monte

Durante la 13^ puntata del reality show, Ilary Blasi annuncerà ai concorrenti l'arrivo di un nuovo naufrago: Ignazio Moser. Il giovane dopo essere rimasto bloccato in Messico per avere perso il volo, è riuscito finalmente a raggiungere l'Honduras.

Di conseguenza, la produzione ha deciso di invitare in studio la fidanzata di Moser, Cecilia Rodriguez. Quest'ultima per la prima volta si troverà faccia a faccia con Giulia Salemi: la modella italo-persiana sarà nuovamente in studio per supportare la mamma Fariba Tehrani.

Tra le due modelle non c'è alcun astio o rancore, semplicemente hanno in comune un ex fidanzato di nome Francesco Monte. Cecilia decise di lasciare il modello pugliese mentre era al Grande Fratello Vip: la bella sudamericana aveva allacciato una relazione nella casa più spiata d'Italia con Ignazio. Salemi invece, si era fidanzata con Monte nella casa del GF Vip in occasione dell'edizione successiva. Per chi non avesse seguito, la relazione tra Monte e Salemi giunse al capolinea pochi mesi dopo la fine del reality show.

Cecilia potrebbe avere qualcosa da ridire a Manuela Ferrera

Prima dell'approdo in Honduras, Manuela Ferrera aveva rilasciato un'intervista. La futura naufraga aveva speso delle parole di stima per Ignazio Moser, ma al tempo stesso aveva lanciato delle frecciatine a Cecilia Rodriguez. Scendendo nel dettaglio, l'ex meteorina aveva chiosato: "Sono sicura che mi guarderà".

La 36enne si era detta sicura che il suo aspetto fisico potesse catturare l'attenzione del concorrente trentino. Ovviamente, la dichiarazione potrebbe non essere passata inosservata alla sorella di Belen Rodriguez. Cecilia ha sempre dichiarato di essere molto gelosa del suo compagno. Stando ad alcuni rumor, pare che Ignazio prima di approdare in Honduras come naufrago abbia dovuto convincere proprio la sua dolce metà.

A questo punto non è escluso che durante la diretta dell'Isola dei Famosi, Cechu non decida di mettere in guardia Manuela Ferrera. Dal momento che i naufraghi sono stati divisi in due squadre, Ignazio farà parte degli "Arrivisti". Dunque, Moser avrà - almeno per il momento - come compagni d'avventura: Emanuela Tittocchia, Manuela Ferrera, Fariba Tehrani, Roberto Ciufoli, Rosaria Cannavò e Matteo Diamante.