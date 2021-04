Elettra Lamborghini, tornata in Tv nel ruolo di opinionista dell'Isola dei Famosi, ha voluto dire la sua su alcuni dei naufraghi di questa edizione, criticando in particolare Valentina Persia. A detta dell'opinionista infatti, la naufraga, forse per colpa della fame, è sempre nervosa tanto da diventare polemica e anche cattiva. Anche Gilles Rocca non sembra essere in cima alla lista dei preferiti di Elettra, mentre su Tommaso Zorzi la giovane cantante non ha che parole di elogio.

Elettra Lamborghini lancia una stoccata a Valentina: 'A volte è cattiva'

Intervistata dal settimanale Oggi, Elettra Lamborghini ha rilasciato interessanti dichiarazioni riguardo alla sua nuova esperienza come opinionista dell'Isola dei Famosi. In particolare, la donna senza tanti giri di parole, ha attaccato Valentina Persia, ritenuta una della naufraghe più agitate. Nel dettaglio, Elettra di lei ha detto: "Questa esperienza sta tirando fuori la sua parte peggiore", per poi aggiungere: "È polemica, a volte cattiva".

Isola, Lamborghini punge anche Gilles Rocca: 'Non ho cambiato idea su di lui'

Stando alle parole di Elettra Lamborghini, pare che Valentina Persia si sia incattivita con il passare dei giorni.

La naufraga tra l'altro, è al tele voto con Fariba e Roberto Ciufoli e rischia di essere eliminata proprio nel corso della puntata dell'Isola 2021 in onda questa sera su Canale 5. In attesa di scoprire cosa deciderà il pubblico da casa, Elettra ha risposto anche alle domande riguardanti un altro concorrente del reality, Gilles Rocca, con il quale ha avuto da ridire varie volte nel corse delle scorse dirette.

Sembra che Gilles non sia per nulla uno dei preferiti dell'opinionista, che ha ammesso nel contempo, di aver notato un cambiamento in positivo in lui rispetto alle prime puntate. "Forse è cambiato" ha infatti dichiarato Elettra che ha però aggiunto: "Io però non ho cambiato idea su di lui".

Elettra elogia Zorzi come opinionista: 'Puntiglioso, preciso, convincente'

Sempre sul settimanale di Gossip, Elettra Lamborghini non ha potuto fare a meno di parlare del suo collega Tommaso Zorzi che, insieme a lei e a Iva Zanicchi, forma il trio degli opinionisti di questa edizione dell'Isola dei famosi. Sempre su Oggi, parlando proprio di Tommaso, Elettra si è detta felice di averlo ritrovato dopo un periodo in cui si erano un po' persi di vista. Su Zorzi come opinionista dell'Isola, Elettra non può che spendere parole di elogio: "È puntiglioso, preciso, convincente". Dichiarazioni che troveranno d'accordo i molti sostenitori dell'influencer milanese, sempre più lanciato verso il successo televisivo dopo la vittoria al Gf Vip.