Continuano le appassionanti storie all'interno del più grande magazzino milanese. Le anticipazioni dell'ultimo episodio settimanale de Il Paradiso delle Signore, in onda venerdì 16 aprile, confermano che non mancheranno i colpi di scena. Al Circolo sarà tutto pronto per la cena in onore degli investitori americani chiamati da Dante Romagnoli. All'improvviso però la cerimonia verrà interrotta dall'arrivo di Cosimo Bergamini. L'imprenditore accuserà Umberto di essere colpevole della morte di Ravasi. Intanto al grande magazzino Irene verrà rimproverata per aver sottratto gli abiti della nuova collezione.

La Venere si sfogherà con Rocco e tra i due ragazzi accadrà qualcosa di inatteso. Marta e Vittorio manterranno le distanze, ma il dottor Conti spererà di ritornare presto insieme a sua moglie.

Il desiderio del direttore dell'atelier

Nel corso del 130° episodio de Il Paradiso delle Signore che verrà trasmesso il 16 aprile, Vittorio continuerà a pensare a Marta. Nonostante i reciproci tradimenti, il dottor Conti desidererà che tutto torni come prima con la sua consorte. Purtroppo a pensarla diversamente sarà la giovane fotografa. La figlia di Umberto non riuscirà a sottovalutare quanto accaduto tra il marito e la cognata. Proprio per questo motivo Marta preferirà rimanere distante dal marito e cercare di capire quello che prova veramente per lui.

Intanto al grande magazzino dopo le parole di Giuseppe nei confronti di Irene, Armando sarà convinto che sia stata proprio la signorina Cipriani a nascondere i capi della nuova collezione. A quel punto la ragazza verrà accusata e non la prenderà benissimo. Irene non saprà come gestire questa situazione e, in preda alla disperazione, cercherà di essere confortata da Rocco.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Il giovane magazziniere non esiterà a sollevare il morale della giovane Venere. I due ragazzi così si troveranno vicini, talmente tanto che accadrà qualcosa di inaspettato e che di certo non farà piacere a Maria.

Cosimo Bergamini compie un folle gesto

Le trame della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, in onda venerdì 16 aprile, rivelano nel dettaglio che al Circolo ci sarà fermento per l'evento in onore degli investitori americani.

In questa occasione, Umberto dovrà tenere un discorso con lo scopo di esaltare il suo potere imprenditoriale. Quando la cerimonia avrà inizio e si creerà un clima disteso e sereno, arriverà Cosimo Bergamini. Il marito di Gabriella farà irruzione all'evento e lo interromperà facendo delle importanti accuse al commendatore. Il figlio di Arturo punterà il dito contro Umberto, ritenendolo il responsabile della morte di Achille Ravasi davanti a tutti gli invitati.