All'Isola dei Famosi continuano le tensioni tra i naufraghi. Nel day time di oggi 21 aprile Ubaldo Lanzo e Fariba Tehrani hanno avuto un confronto dopo che la donna, nella diretta di lunedì scorso, non aveva avvalorato le parole del cromatologo contro Vera Gemma. Oggi è emerso che le affermazioni di Ubaldo contro Vera corrispondevano a verità.

Isola 2021, Ubaldo deluso da Fariba: 'Dovevi reagire in altro modo'

Il cromatologo Ubaldo Lanzo ha avuto un confronto con Fariba Tehrani, rea di non essere intervenuta lunedì scorso nella discussione tra lui e Vera Gemma.

Nel dettaglio, il naufrago aveva perso la pazienza con Vera, accusandola di aver parlato male di lui con Fariba. Dichiarazioni smentite sia da Vera che da Fariba, la quale aveva sostenuto di non ricordare l'accaduto. Questa presa di posizione da parte della naufraga persiana, aveva deluso Ubaldo, il quale oggi, ha voluto avere un chiarimento con Fariba mostrandole tutta la sua amarezza: "Lunedì dovevi reagire in un altro modo". In effetti, il silenzio in puntata di Fariba, ha rischiato di far passare Ubaldo per bugiardo, mentre lui è sempre stato sicuro di ciò che aveva sentito con le sue orecchie.

Fariba a Ubaldo: 'Ho detto che non mi ricordavo per salvaguardare Vera'

Fariba Tehrani nel day time dell'Isola dei Famosi andato in onda su Canale 5 oggi 21 aprile, ha detto quindi la verità sulla vicenda.

La donna in primis, ha affermato di capire lo stato d'animo di Ubaldo e successivamente ha confessato di aver detto di non ricordare quell'episodio solo per salvaguardare Vera: "Si, è vero. Ho detto che non mi ricordavo per salvaguardare Vera Gemma”. Fariba ha inoltre aggiunto come, secondo lei, Vera abbia detto determinate cose su Ubaldo non per cattiveria.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Isola, Fariba difende Vera, Ubaldo: 'Pugnalato alle spalle'

Dopo aver finalmente ammesso la verità, Fariba ha cercato di far capire a Ubaldo come Vera Gemma non abbia voluto mettere in cattiva luce lui in particolare. Secondo la mamma di Giulia Salemi infatti, Vera l'avrebbe sì messa in guardia da lui, ma ha asserito che il suo era un discorso in generale e che faceva riferimento anche agli altri naufraghi.

Sta di fatto che, nonostante le spiegazioni di Fariba, Ubaldo è rimasto fermo sulle proprie posizioni concludendo il confronto con un laconico: "Mi sono sentito pugnalato alle spalle".

Riusciranno Fariba e Ubaldo a ritrovare l'armonia di un tempo? In attesa di ulteriori news sui naufraghi, si ricorda che il tele voto che si chiuderà nella puntata dell'Isola dei Famosi di domani 22 aprile, vede a rischio eliminazione proprio Fariba Tehrani, Vera Gemma e Myrea Stabile.