Nel daytime di Amici 20 andato in onda su Italia 1 mercoledì 21 aprile, il ballerino Alessandro ha incontrato la maestra Lorella Cuccarini per confrontarsi con lei e discutere sul guanto di sfida lanciatogli da Veronica Peparini, che lo vedrà fronteggiarsi con Giulia su tre stili differenti.

Commentando la sfida, Cuccarini e Alessandro sono arrivati a parlare della danza in generale e di ciò che rappresenta per il giovane. Il ballerino ha raccontato la propria esperienza e i motivi che lo hanno spinto a iniziare a ballare, fino a commuoversi.

Il guanto di sfida

Il ballerino Alessandro ha incontrato la maestra Cuccarini per discutere della preparazione delle coreografie in vista della sesta puntata del serale di Amici 20. I due hanno iniziato il proprio incontro confrontandosi sul guanto di sfida lanciato al ragazzo da Peparini, che si prospetta come particolarmente impegnativo.

I ballerini, infatti, dovranno cimentarsi in una lunga performance che vedrà susseguirsi tre stili diversi: modern, hip hop e neoclassico. Lo scopo della sfida è mettere in risalto la versatilità e la capacità di saper interpretare coreografie diverse rimanendo sempre credibili e convincenti.

Dopo aver visionato i video dimostrativi della sfida, Cuccarini ha rassicurato Alessandro, dicendogli che ha tutte le carte in regola per poter preparare al meglio questa performance sicuramente impegnativa.

Inoltre, la maestra ha sottolineato che il programma si sta avviando verso la fase finale, quindi in gioco rimangono i migliori ballerini e i più preparati tecnicamente, perciò ogni settimana la mole di lavoro aumenta.

'Ho iniziato a ballare per esprimermi'

Parlando con Cuccarini, Alessandro ha raccontato cosa rappresenta la danza per lui e per quale motivo ha deciso di iniziare a ballare.

Alessandro ha dichiarato: "Per me tutto è cominciato per un mio sfogo, per un bisogno di esprimermi tramite uno strumento: quello della danza". Il ragazzo ha continuato spiegando che ballando riesce a donare le proprie emozioni a chi lo osserva e che per lui è un processo che consiste "nell'emozionarsi per emozionare". Emozione che è sembrata subito evidente, tanto che anche in quel momento Alessandro non è riuscito a trattenere le lacrime.

Il ragazzo, poi, ha continuato dicendo che ballare è oggi per lui una vera necessità, qualcosa di cui non riesce a fare a meno e che lo fa sentire vivo, facendogli dimenticare ogni ansia o paura e permettendogli di godere completamente del momento. Infine, ha concluso dicendo di aver dato il massimo durante tutto il suo percorso ad Amici 20, di sentirsi molto felice e soddisfatto e quindi per poter lavorare con Cuccarini, con cui condivide pensieri ed idee.