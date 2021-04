Nel corso della puntata dell'Isola dei Famosi di giovedì 1° aprile, Ilary Blasi ha dovuto far fronte alla crisi improvvisa di uno dei concorrenti. Dopo essere stato spronato dalla fidanzata Arianna a sorridere di più, Andrea Cerioli ha messo in dubbio la sua partecipazione, descrivendosi come diverso dagli altri e per questo non incline a mostrarsi sempre davanti ad una telecamera. Il possibile addio del tronista al reality per il momento è stato scongiurato, ma non è detto che prossimamente ci ripensi.

Lo sfogo del naufrago dell'Isola dei Famosi

Quello che voleva essere un momento emozionante della puntata, ha rischiato di trasformarsi in un piccolo "dramma" per uno dei concorrenti dell'Isola dei Famosi. A far entrare in crisi Andrea, sono state le parole con le quali la compagna Arianna l'ha incoraggiato a sorridere di più e a mostrarsi per quello che veramente è.

"Amore, tirati su. Divertiti, prendi il bello e lascia il resto", ha detto la ragazza dopo aver visto un filmato nel quale Cerioli parlava emozionato della sua voglia di diventare padre.

Quando Ilary Blasi l'ha chiamato in disparte per fare la nomination, l'ex tronista ha avuto uno sfogo che sembrava anticipare un suo possibile ritiro dal gioco.

"Io ho già fatto dei reality e penso di essere la persona più lontana dalla tristezza, rido e scherzo con tutti. Nessuno mi ha mai nominato perché ho sempre una carezza o una parola carina per tutti", ha esordito il naufrago nel discorso che molti siti di Gossip stanno riportando il 2 aprile.

Ipotesi ritiro anticipato per un concorrente dell'Isola dei Famosi

Andrea è rimasto molto colpito dalle parole della fidanzata, tanto che ha voluto sottolineare quanta differenza ci sia tra lui e molti naufraghi che si attiverebbero soltanto quando a riprenderli c'è una telecamera.

"Se Arianna mi dice che faccio la figura del morto, vuol dire che forse non sono adatto per fare questo reality.

Io non aspetterò mai le telecamere per creare dinamiche, non sarei spontaneo", ha aggiunto il bel bolognese nello sfogo col quale sembrava volesse anticipare un suo ritiro dal gioco.

Cerioli si è anche lamentato del fatto che da quando è sbarcato in Honduras sono state mostrato soltanto clip mentre piange, come se gli addetti ai lavori volessero in qualche modo "prenderlo in giro" mostrando solamente dei suoi momento di fragilità all'Isola dei Famosi.

Zorzi bacchetta Cerioli: 'All'Isola dei Famosi devi pensare alle telecamere'

"Se di me arrivano solo clip in cui piango, vuol dire che questo reality non è fatto per me", ha aggiunto Andrea prima che uno degli opinionisti dell'Isola dei Famosi intervenisse per dargli qualche prezioso ma pungente consiglio.

Tommaso Zorzi ha preso parola ed ha detto: "Devi pensare anche alle telecamere, creare dinamiche non è un reato. Altrimenti ti facevi una vacanza su un'isola".

L'influencer ha sottolineato e apprezzato la sensibilità di Cerioli, ma l'ha anche spronato a mostrare la personalità che sicuramente possiede e che negli anni l'ha fatto entrare nel cuore di molte persone.

Ilary Blasi ha placato gli animi suggerendo al concorrente di non buttarsi giù per quello che è accaduto nelle ultime puntate, anche perché piangere non è una debolezza e i telespettatori sono sempre dalla parte di chi si mostra anche con le proprie fragilità.

Per il momento, dunque, Andrea non ha lasciato il reality di Canale 5 ma la crisi che ha avuto durante la puntata di giovedì 1° aprile, potrebbe essere stata l'antipasto" di un carattere che il bolognese non ha ancora tirato fuori del tutto, ma che i suoi fan conoscono dopo averlo visto al GF prima e a Uomini e Donne poi.