Il 28 dicembre, sulla casa del Grande Fratello sono passati molti aerei, ognuno con un messaggio dei fan per i concorrenti reclusi. Lo striscione che i "mavier" hanno dedicato a Mariavittoria Minghetti e a Javier Martinez, però, ha infastidito Tommaso Franchi, che si è lamentato dell'affetto che il pubblico sta mostrando a un rapporto d'amicizia piuttosto che alla sua relazione.

Lo striscione per i due amici

Tra i fan del GF c'è chi fa il tifo per il rapporto che Javier ha instaurato con Mariavittoria sin dall'inizio, un legame d'amicizia che continua a crescere giorno dopo giorno.

"7 in Japan = Nana, destino", è il messaggio che i "mavier" hanno voluto far arrivare ai loro beniamini.

Mariavittoria ha spiegato agli altri il significato di questo striscione: "Lui mi chiama sempre nana, e sette è il suo numero fortunato".

Se i diretti interessati hanno esultato per questo gesto d'affetto dall'esterno, Tommaso ha subito messo il muso e si è ammutolito, finché Mariavittoria non gli è andata vicino per rassicurarlo.

Anche Javier ha detto a Franchi di non preoccuparsi, poi l'ha invitato a prendere le cose con più leggerezza: "Non puoi controllare il pensiero delle persone, se vedono qualcosa che non c'è non prendertela".

I commenti dei telespettatori

Chi ha seguito la diretta del GF, dopo il passaggio dell'aereo per la coppia ribattezzata "mavier", ha notato che Tommaso ha assistito a tutta la scena in silenzio e poi ha risposto così a chi gli ha fatto domande a riguardo: "Mi dà noia".

"Quanto ha rosicato per questo aereo", "Ma che atteggiamento ha?", "Questo fa paura, ha la faccia della tossicità", "Javier lo ha pure rassicurato sul fatto che sono solo amici", "Che esagerato", "Ha rigirato la cosa per dare la colpa a lei", "Quanto è infantile", "Sarà nero perché per lui non arrivano", "Come si è ridotto", "Attenzione a soggetti come Tommaso", "Non sta bene", "Questa relazione è malata, come fa a non capirlo Mariavittoria che ha 31 anni", hanno commentato alcuni utenti di X dopo aver visto quello che è successo nella casa.

La richiesta di provvedimenti

In queste ore, sul web si sta parlando molto di alcuni comportamenti di Tommaso nella casa del GF. Tra gli spettatori, c'è chi non ha gradito il modo con il quale il concorrente ha preso da parte Mariavittoria per rimproverarla.

In un video che circola su X, si vede Tommaso mentre strattona Mariavittoria ai piedi del letto, per poi dirle: "Ma perché non sei struccata?

Sono le due di notte, dobbiamo andare a dormire".

In rete, c'è chi chiede provvedimenti per questi gesti un po' aggressivi che Tommaso avrebbe fatto nei confronti della sua fidanzata davanti alle telecamere.