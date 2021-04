Prosegue l'appuntamento in televisione con L'Isola dei Famosi 2021. Le anticipazioni sul reality show condotto da Ilary Blasi rivelano che nel corso delle prossime puntate ci sarà l'ingresso in scena di altri concorrenti. Tra questi spicca il nome di Ignazio Moser, ex volto del Grande Fratello Vip e attuale fidanzato di Cecilia Rodriguez. Il giovane Moser dovrebbe mettersi in gioco in questa nuova avventura televisiva che vede protagonista anche Fariba, mamma di Giulia Salemi.

E così Giulia e Cecilia si ritroverebbero insieme nello stesso studio televisivo, dopo essere state entrambe legate sentimentalmente a Francesco Monte.

Ignazio Moser, fidanzato di Cecilia Rodriguez, potrebbe sbarcare all'Isola dei famosi

Nel dettaglio, Fariba è uno dei volti di punta di questa edizione de L'Isola dei famosi: con il suo modo di fare ha conquistato i naufraghi di questa edizione ma anche il pubblico da casa.

Tra qualche settimana, Fariba potrebbe accogliere sull'isola il giovane Ignazio Moser, felicemente fidanzato con Cecilia Rodriguez. Secondo indiscrezioni sul web, la partecipazione di Ignazio al reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi potrebbe sancire un'altra reunion televisiva, quella tra Giulia e Cecilia.

Le due, infatti, hanno entrambe condiviso in passato l'amore per Francesco Monte, l'ex tronista di Uomini e donne ormai diventato un cantante.

Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez, entrambe ex di Monte, insieme all'Isola dei famosi

Cecilia scelse di lasciare Francesco proprio durante la sua avventura nella casa del Grande Fratello Vip, dopo essersi resa conto di provare un reale interesse nei confronti di Ignazio Moser.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

L'anno successivo Monte si mise in gioco come concorrente del reality show e in quell'occasione perse la testa per Giulia Salemi. La love story tra i due, però, non durò tantissimo e si dissero addio nel giro di pochi mesi.

Ebbene, le due ex di Francesco Monte, potrebbero ritrovarsi "faccia a faccia" nello studio de L'Isola dei famosi 2021, dove entrambe sarebbero chiamate a supportare i loro cari.

Cosa succederà a quel punto?

Dopo Monte, Giulia ha ritrovato la serenità con Pierpaolo Pretelli

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, in queste ore Giulia Salemi continua ad essere al centro dell'attenzione mediatica anche per la sua nuova storia d'amore con Pierpaolo Pretelli, conosciuto all'interno della casa del GF Vip 5.

Tra i due prosegue tutto a gonfie vele, così come ha confermato la stessa Giulia in una recente intervista. La Salemi ha ammesso che sono entrambi molto complici ed ha svelato che in queste settimane ha avuto modo di conoscere anche i familiari del suo fidanzato, dopo che l'avevano criticata durante l'esperienza del reality esprimendo dubbi su questo amore.