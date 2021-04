Ancora problemi coi colleghi spagnoli di Supervivientes e se non fosse già bastato cedere la puntata settimana scorsa, anche stavolta, per salvaguardare la diretta di Telecinco, Canale 5 fa un passo indietro e decide di registrare la prossima puntata de L'Isola dei Famosi nel pomeriggio del 15 aprile. La puntata andrà in onda in primetime.

Ecco perché domani verrà chiuso intorno alle 16:30 il televoto e tutto quello che vedremo in onda la sera sarà in realtà frutto delle registrazioni del pomeriggio. Non finisce il "conflitto" tra naufraghi italiani e spagnoli dell'isola honduregna che è abbastanza grande da ospitarli tutti, ma crea anche qualche problema.

È infatti molto difficile coordinarsi con barche, elicotteri, giochi e quant'altro per far sì che ogni produzione abbia tutto disponibile e subito. Se quindi da una parte questo sistema abbatte i costi di produzione, perché la stessa casa produce entrambi i reality messi in onda dalla Mediaset e Mediaset Espana, dall'altra fa sì che la spagnola abbia diritto alla diretta del giovedì più di quanto lo abbia il cast capitanato da Ilary Blasi. Anche la scorsa settimana ricordiamo che per concedere lo sbarco ai naufraghi di Telecinco, la nostra Isola non è andata in onda.

Ma è davvero necessario tutto questo continuo spostamento?

Da un lato sì, perché è difficile immaginare come possano coesistere due dirette con gli stessi mezzi a disposizione (si pensi alle barche che trasportano i naufraghi o gli elicotteri).

Dall'altro ci si poteva organizzare prima, perché se è vero che Supervivientes da anni va in onda con appuntamento alla domenica, al martedì e al giovedì (e anche con buoni risultati!), avrebbero dovuto cercare un accordo prima di iniziare.

Canale 5 avrebbe potuto cedere il giovedì sera agli spagnoli, spostando l'Isola al venerdì e anticipando lo show in partenza di Pio e Amedeo.

Oppure lasciare un solo appuntamento settimanale al lunedì. Ipotesi, quest'ultima, da non sottovalutare vista anche la crescita in termini di share (19,9% per la puntata di lunedì contro il 17 della precedente) dovuta forse anche alla mancata doppia messa in onda.

Cosa ne sarà della nostra Isola?

Se denaturare un format di uno dei suoi ingredienti principali, la diretta, è molto rischioso (e potrebbe essere controproducente), è però anche la prima volta che succede per un reality di questa portata, quindi magari potrebbe creare giovamenti.

Il format all'italiana ha qualche problema da diverse edizioni, testimoni anche gli ascolti in calo, ma magari il nuovo modo di interfacciarsi ai naufraghi, la nuova condizione e le nuove dinamiche create in questa edizione, insieme a questa novità inaspettata della differita, potranno creare curiosità nel telespettatore, che è l'anima dello share (più curiosità c'è più si sintonizzano per guardare il programma).