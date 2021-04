Giuseppe Zeno, che in Mina Settembre interpreta il ginecologo Mimmo Gambardella, ha rilasciato un'intervista esclusiva per Vanity Fair. L'attore ha detto di essere al corrente che gli sceneggiatori starebbero scrivendo la seconda stagione della fiction Rai, ma che gli interpreti non avrebbero ancora ricevuto alcuna convocazione. Giuseppe ha inoltre rivelato dettagli sul suo personaggio e sul rapporto con la collega Mina.

Mina Settembre 2: le parole di Giuseppe Zeno, l'interprete di Mimmo

Dopo il successo della prima stagione di Mina Settembre, i telespettatori di Rai 1 stanno attendendo informazioni sulle nuove puntate della fiction.

In particolar modo, gli occhi saranno puntati sulle vicende sentimentali di Mina, interpretata da Serena Rossi. Nel finale della serie televisiva, andata in onda recentemente in tv, l'assistente sociale era incerta se ritornare con suo marito o lasciarsi andare fra le braccia del collega. A sciogliere alcuni dubbi sul proseguimento di Mina Settembre, ci ha pensato Giuseppe Zeno, interprete di Domenico 'Mimmo' Gambardella. Nel corso di un'intervista, l'attore ha rivelato che la seconda stagione ci sarà.

Giuseppe Zeno non ha ricevuto convocazioni per Mina Settembre 2

Giuseppe Zeno ha affermato di non stare ancora lavorando per interpretare il ruolo di medico in Mina Settembre 2, ma di essere al corrente che la produzione è già all'opera per la stesura dei nuovi copioni.

L'interprete del dottor Gambardella ha infatti affermato: ''So che gli sceneggiatori stanno scrivendo, ma non abbiamo avuto convocazioni''. A proposito dell'insicurezza del ginecologo, collega di Mina, Zeno ha dichiarato: ''Io sono decisamente impacciato, ho fatto grandi figuracce quando ho cercato di darmi un tono, poi mi sono arreso all'idea che devo essere me stesso, e ne traggo vantaggio".

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Mimmo Gambardella in Mina Settembre è più romantico che bello

Giuseppe Zeno ha inoltre confidato che, riguardo al ruolo che interpreta nella fiction Rai, ha cercato di mettere a disposizione del suo personaggio le sue caratteristiche artistiche e fisiche. Per interpretare il ginecologo Mimmo Gambardella, l'attore ha affermato: ''L'ho immaginato più romantico che bello.

Non è un piacione a tutto tondo, è insicuro, incapace di gestire i rapporti con le donne e, a parte Mina, di cui è innamorato, le attenzioni delle pazienti lo mettono un po' in imbarazzo". Al momento, non ci sono ancora notizie ufficiali da parte della produzione in merito alla seconda stagione di Mina Settembre. Non resta che attendere un po' di tempo, per sapere quando andranno in onda le nuove puntate.