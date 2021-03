Serena Rossi è uno dei volti più amati della Rai, sia per i suoi tanti ruoli in soap e fiction di successo come Un posto al sole e Mina Settembre che come conduttrice nel nuovo programma musicale dedicato alle emozioni, Canzone segreta. L'attrice ha rilasciato un'intervista al settimanale Mio, nella quale si è raccontata con la sua proverbiale sincerità e ha parlato dei progetti futuri, dei suoi sogni e di quello che la fa sentire felice.

Serena Rossi e il retroscena su Mina Settembre

Non ne sbaglia una Serena Rossi; reduce dal successo fenomenale di Mina Settembre, dove interpretava un'assistente sociale disposta a rischiare il tutto per tutto per inseguire i suoi obiettivi e far trionfare la verità, ora è alla conduzione di Canzone segreta, uno show musicale che fa rivivere ai personaggi noti i momenti più importanti della loro vita.

Nella magica atmosfera di uno studio illuminato, volti dello spettacolo si siedono su una poltrona bianca e ascoltano una canzone, pronta a risvegliare in loro dei ricordi particolari e le emozioni più recondite.

Serena Rossi ha raccontato di aver ricevuto la proposta della conduzione di Canzone Segreta proprio quando era impegnata sul set di Mina Settembre: ''Ho subito detto di sì perché mi è piaciuto immediatamente''. L'attrice piace tanto al pubblico proprio per la sua versatilità e per la voglia di mostrarsi sempre a tutto tondo, oltre che per la sua voglia di sperimentarsi in ambiti sempre diversi: è cantante, conduttrice, attrice e perfino doppiatrice.

L'attrice ha però svelato che il ruolo nel quale si sente più adeguata e che forse le riesce meglio è quello di mamma: ''Ogni volta che faccio un lavoro sono spinta dell'entusiasmo, dalla voglia di meravigliarmi e anche di avere paura di sbagliare''.

Canzone Segreta e il limite oltre il quale non si può andare

Riguardo a Canzone Segreta, Serena Rossi ha detto di essere entusiasta di lavorare con una produzione sempre sul pezzo e, soprattutto, di riuscire a regalare emozioni non solo al pubblico, ma agli stessi protagonisti dello spettacolo che si mostrano con il loro volto più sincero. Indagando il profondo, è giusto porre dei freni?

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

L'attrice non ha dubbi: ''Si tende a non superare il limite per non invadere eccessivamente la vita privata degli ospiti, non andremo mai oltre. Vedrete ciò che non vi aspettate''.

Serena non ha fatto mistero di essersi commossa in tutte le puntate e anche durante le prove; in particolare, ciò che la emoziona di più è quando vengono mandati in onda dei brevi filmati in cui persone molto vicine agli ospiti raccontano di quanto abbiano sempre creduto in loro.

E se ci fosse proprio lei su quella sedia bianca? ''Forse una cosa che potrebbe farmi crollare ed emozionare è qualcosa legato alla mia famiglia più che alla carriera''. infine, ha ricordato con affetto la colonna sonora che ha accompagnato il suo primo amore, La canzone di Marinella di De André.

Serena Rossi torna con Mina Settembre 2

Nel frattempo, i telespettatori attendono con ansia il ritorno di Mina Settembre, per la quale è stata confermata una seconda stagione. Oltre ai casi difficili che dovrà affrontare l'assistente sociale, ci saranno molte svolte amorose. Mina infatti dovrà fare una scelta sofferta - ma comunque decisiva - per il suo futuro sentimentale.