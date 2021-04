Venerdì 9 aprile il Principe Filippo d'Inghileterra si è spento all'età di 99 anni. In queste ore, sul profilo Instagram della Royal Family è comparsa una dedica della Regina Elisabetta. Dalla traduzione si evince che la Sovrana ha ricordato il coniuge e lo ha descritto come un "marito devoto" dal primo all'ultimo giorno di matrimonio.

Il ricordo della Sovrana

In un post pubblicato su Instagram - sulla pagina ufficiale della Famiglia Reale - è apparsa una foto che ritrae la Regina Elisabetta e il Duca di Edimburgo. Nella didascalia, la Sovrana ha scelto di riprendere alcune parole rilasciate in una intervista del 1997, anno in cui la coppia aveva festeggiato i 50 anni di matrimonio.

In quell'occasione, Elisabetta II descrisse Filippo come il punto di forza della famiglia: "Mi è rimasto accanto per tutti questi anni". Per questo motivo la Sovrana a nome della Famiglia Reale e di molti Paesi esprimeva la sua gratitudine verso il Duca. Nel proseguo del messaggio, la Regina ha sottolineato come Filippo dal giorno dell'incoronazione - avvenuta nel 1953 - al giorno in cui si è spento è restato vicino a lei come "uomo di fiducia di Sua Maestà".

Infine, la Regina Elisabetta ha concluso con delle bellissime parole per il Principe Filippo: "È stato un consorte devoto per più di 70 anni".

Le esequie si svolgeranno in forma privata

Il Duca di Edimburgo avrebbe diritto a un funerale di Stato pubblico con tanto di feretro trainato dai cavalli e spari a salve da parte dei cannoni.

A causa della pandemia da coronavirus e per volontà dello stesso Filippo, la Famiglia Reale ha deciso di svolgere le esequie in forma privata: al rito funebre potrebbero prendere parte solamente 30 persone.

Intanto, nei prossimi giorni la Regina Elisabetta dovrebbe parlare alla Nazione britannica.

Meghan Markle sarà assente al funerale

In seguito alle indiscrezioni sulla partecipazione di Harry e Meghan Markle alle esequie del Principe Filippo, è arrivata l'ufficialità: la duchessa di Sussex non andrà a Londra. Il motivo sarebbe legato allo stato di gravidanza dell'ex attrice afro-americana: "È stata consigliata dal suo medico di non viaggiare".

Se Meghan non affronterà alcun viaggio dalla California a Londra, invece Harry presto si metterà in viaggio per il Regno Unito in modo da prendere parte al funerale del nonno scomparso all'età di 99 anni.

Nelle ore seguenti al decesso del duca di Edimburgo, i duchi di Sussex, sul sito della loro fondazione Archewell è apparso un messaggio di cordoglio: "In memoria di Sua Altezza Reale il Duca Edimburgo. Grazie per il tuo servizio. "Ci mancherai moltissimo".