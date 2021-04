Prosegue l'appuntamento in prima visione su Rai 1 con la soap opera Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni della nuova puntata in onda martedì 13 aprile rivelano che ci saranno un bel po' di novità legate soprattutto alla coppia composta da Marta e Vittorio. Per i due coniugi arriverà il momento della resa dei conti e i segreti fra loro verranno a galla. Intanto Nino accetterà l'invito che gli è stato fatto dalle Veneri per andare al cinema tutti insieme.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 13 aprile: Marta e Vittorio in crisi

Nel dettaglio, la trama della nuova puntata de Il Paradiso delle signore del 13 aprile rivela che Marta scoprirà tutta la verità sul tradimento di suo marito Vittorio con la cognata Beatrice.

A confessare il tutto sarà lo stesso Conti, il quale deciderà di "vuotare il sacco" e quindi di mettere al corrente sua moglie di quanto è accaduto con la cognata durante la sua assenza.

Un durissimo colpo per Marta, la quale resterà malissimo per questa situazione e alla fine deciderà di tornare a Villa Guarnieri. Successivamente anche Beatrice scoprirà che per Marta non è più un segreto quello che c'è stato tra lei e Vittorio: insomma sarà una situazione di grande crisi per i due coniugi.

Marta rivede Dante dopo il rientro in Italia

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che nella puntata di martedì pomeriggio, Marta incontrerà per la prima volta Dante, in seguito al suo rientro in Italia.

In particolare Romagnoli non ha alcuna intenzione di arrendersi e farsi da parte: desidera riuscire a conquistare il cuore di Marta. Ma riuscirà nella sua impresa oppure alla fine dovrà arrendersi? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate della soap.

Intanto le Veneri decideranno di invitare Nino al cinema per poter trascorrere la serata insieme.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Il ragazzo accetterà ma, al termine della proiezione del film, scapperà via per tornare a casa. Il gesto del ragazzo deluderà moltissimo le aspettative di Dora, la quale non nasconderà la propria amarezza per l'esito della serata.

Giuseppe in trappola: trama Il Paradiso delle signore 13 aprile

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 13 aprile, inoltre, rivelano che Romagnoli si presenterà al cospetto di Adelaide e Umberto per informarli del fatto che ha proposto il Circolo come location per un evento di fama internazionale.

Intanto al Paradiso cominceranno a diffondersi delle voci sul tentativo di contraffazione di alcuni abiti in vendita nel grande magazzino. A questo punto, Giuseppe Amato si sentirà in trappola.