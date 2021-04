Mercoledì 7 aprile è sbarcato su Mediaset Play il programma d'esordio per Tommaso Zorzi nelle vesti di conduttore, Il Punto Z. Il programma andrà in onda sulla piattaforma di Mediaset ogni settimana il mercoledì alle 20:45. Sullo sfondo di una spiaggia tropicale, Zorzi ha esordito raccontando come è arrivato a condurre la sua prima trasmissione. C'è poi stato anche il tanto atteso chiarimento con l'amica Giulia Salemi, ospite della puntata.

Il chiarimento con Giulia Salemi

Tra gli ospiti della prima puntata era presente Giulia Salemi, influencer e amica di Zorzi i cui rapporti si erano però incrinati durante la permanenza nella casa del GF Vip 5.

I due non hanno parlato molto delle loro questioni private, ma il padrone di casa ha fatto intendere che ha tutte le intenzioni di chiarire con la giovane: "La telefonata avverrà, te la farò io. Sono maturato". Anche Salemi si è dichiarata volenterosa di recuperare il rapporto con Tommaso, specificando però che spera che questo avvenga privatamente: "Avevo dichiarato che avremmo avuto un confronto lontano dai riflettori". Si è però detta molto contenta di essere stata invitata nella trasmissione: "Non potevo rifiutare questo invito!". Il confronto avverrà sicuramente lontano da occhi indiscreti, ma a livello professionale, i due hanno dimostrato di avere il feeling giusto.

Giulia ha parlato anche della madre Fariba Tehrani, attualmente fra i naufraghi de l'Isola dei famosi.

La ragazza ha dichiarato di aver saputo che la madre sarebbe partita per le Honduras subito dopo essere uscita dalla casa del GF. "Mi ha fatto sapere che aveva rispettato il mio voler fare due percorsi separati, ma partecipare all'Isola era un suo sogno. Mi ha fatto anche un discorso molto umano. In questo periodo di pandemia, non sta lavorando", ha fatto sapere la giovane.

Ha spiegato che il motivo per cui ha deciso di non apparire in studio, è proprio quello di mantenere questo patto con la madre.

La ragazza ha poi concluso parlano della sua relazione con Pierpaolo Pretelli che sta procedendo a gonfie vele: "Sta tirando fuori la versione migliore di me, ho un approccio più sereno alla vita".

Ha fatto sapere anche che a differenza delle ultime indiscrezioni, anche il rapporto con la famiglia di Pierpaolo va molto bene e che è stata presa molto in simpatia.

Gli altri ospiti della puntata

Gli altri nomi ospiti nel programma sono stati quelli di Mara Venier e Maurizio Costanzo. La conduttrice di Domenica In ha parlato della stima che nutre nei confronti del giovane Zorzi e ha dichiarato che gli ha già assicurato un'ospitata nel suo programma in onda su Rai 1. Venier, che era in collegamento telefonico, ha poi partecipato al "Gioco dei piselli" in cui doveva indovinare il numero dei legumi presenti nella ciotola. Costanzo, anche lui in collegamento, ha invece svelato chi sono i suoi naufraghi preferiti (Elisa Isoardi e Roberto Ciufoli) e ha parlato del suo nuovo programma radiofonico Facciamo finta che, in onda su R101 a partire dal 3 maggio.

A Il Punto Z non sono poi mancate varie rubriche, come la Golden Social in cui si leggono i tweet più divertenti legati all'Isola dei famosi. In chiusura alla puntata invece, la Tommy Card, in cui l'ospite in studio, in questo caso Giulia Salemi, lascia un messaggio inconfessabile prima di andarsene. La ragazza ha lasciato uno screenshot di un selfie in cui è ritratta insieme a Zorzi, scattato poco prima dell'inizio del GF.