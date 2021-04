Giovedì 8 aprile ha aperto i battenti Supervivientes, ovvero l'Isola dei Famosi in versione iberica. Tra i naufraghi ci sono anche gli italiani Gianmarco Onestini e Valeria Marini. Quest'ultima è finita subito al centro del gossip per via del presunto flirt con il suo connazionale. Durante la diretta, la showgirl ha spiegato come mai ha dormito nel letto con il modello.

La versione della naufraga

A differenza del reality show trasmesso in Italia, nella prima puntata di Supervivientes è stato trasmesso il "meglio di..." A finire al centro dell'attenzione dei telespettatori spagnoli è stata subito Valeria Marini.

In Spagna si vocifera di un presunto flirt con Gianmarco Onestini. Non solo i naufraghi hanno notato un certo feeling tra i due, ma hanno anche visto la showgirl andare a dormire nello stesso "letto" del modello bolognese. In diretta, Valeria ha smentito il pettegolezzo. La diretta interessata ha spiegato: "Mi hanno detto se dormo in camera con Gianmarco, ma non c'è niente di male". Poi, Marini ha riferito di essere sonnambula: "La notte me ne vado..." Insomma, la showgirl ha fatto sapere che potrebbe ritrovarsi al fianco di chiunque perché essendo sonnambula potrebbe cambiare spesso naufrago.

Mentre Valeria Marini si è pronunciata sul gossip che l'ha vista protagonista, il fratello di Luca Onestini ha preferito non commentare la notizia.

Marini grande protagonista

Durante la prima puntata di Supervivientes, Valeria Marini è stata una delle grandi protagoniste. Il conduttore Jorge Javier Vazquez ha confidato di essere un fan della showgirl. Quest'ultima ha ricambiato e si è detta onorata. Nel corso della puntata, Marini è stata protagonista anche di un piccolo incidente.

Per recuperare il sacchetto con i suoi oggetti personali, ha sbattuto la testa. Immediatamente il conduttore si è sincerato delle condizioni di salute della naufraga. A quanto pare, Valeria ha deciso di mettersi alla prova in un programma molto lontano dal suo stile di vita: in Honduras non ci sono confort. Tuttavia, Valeriona si è già integrata con tutti i suoi compagni d'avventura, poiché parla la lingua spagnola molto bene.

In passato Valeria Marini ha partecipato anche ad altri reality show: l'Isola dei Famosi per ben tre volte, il Grande Fratello Vip nel 2016 e nel 2020 e Temptation Island Vip con il fidanzato dell'epoca Patrick Baldassari. Oggi invece, per la prima volta è una concorrente di Supervivientes.

Le differenze tra l'isola made in Italy e l'isola iberica

Tra l'Isola dei Famosi e Supervivientes non ci sono molte differenze: i naufraghi devono affrontare un percorso molto simile per conquistare la vittoria.

Così come accaduto nella versione italiana, i concorrenti sono divisi in due squadre: Isla del Pirata Morgan e Barco Encallado. Quest'ultimo atollo è molto simile alla Parasite Island dove erano approdati Ubaldo Lanzo e Fariba Tehrani.

In Italia, attualmente la "Parasite" è stata sostituita con Playa Esperanza, l'atollo abitato dai naufraghi eliminati dal televoto.