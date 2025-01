Nella serata di domenica 19 gennaio, si è assistito all'ennesima discussione tra Lorenzo Spolverato e alcuni suoi compagni d'avventura del Grande Fratello. Tutto è iniziato con Giglio (Luca Giglioli all'anagrafe), che ha accusato il 28enne milanese di pensare solo alle dinamiche del gioco piuttosto che a creare dei rapporti umani. "Io sono fiero di avere il gioco in testa" ha però replicato Spolverato.

Il botta e risposta tra Lorenzo e Giglio

Ieri sera, Stefania Orlando ha stuzzicato Lorenzo Spolverato - "Tu sei disposto a tutto pur di vincere il programma" - criticando anche il comportamento suo e del partner Shaila Gatta: "Voi dominate il gioco nel bene e nel male.

Siete ingombranti".

A fare eco alle parole di Stefania, ci ha pensato Giglio: "Non fare come fai sempre che abbandoni la conversazione. Ti voglio solo dire una cosa: le mie parole non sono mai inerenti al gioco, perché a me del gioco non interessa nulla. Io qui sono venuto per crescere, mentre tu hai solo il GF in testa".

A quel punto Lorenzo Spolverato si è difeso dalle critiche del suo amico: "Tu che cosa sei venuto a fare qui? Anch'io mi sono messo in discussione. Non puoi non considerare il gioco, perché stiamo entrando nel quinto mese. Io sono fiero di avere il gioco in testa, ma non tralascio i rapporti umani".

Il commento di alcuni utenti del web

Su X, diversi utenti hanno espresso un commento sul botta e risposta tra Giglio e Lorenzo.

"Bravo Giglio", "Ma perché Giglio che rapporti umani ha instaurato dentro quella casa? Dopo l'uscita di Yulia, è diventato invisibile", "Ma possibile che Lorenzo quando viene messo in discussione tira sempre in ballo altre persone?", "In otto contro Spolverato, ma lui ha mangiato e divorato tutti", "È pure ignorante. Stefania ha detto che da parte di alcuni c'è sudditanza nei confronti degli 'Shailenzo', mentre lui ha capito che manipola gli altri per arrivare alla vittoria" sono alcuni dei commenti apparsi su X nelle ultime ore.

GF: possibile una doppia eliminazione nella 24^ puntata

Lunedì 20 gennaio, su Canale 5, andrà in onda la 24^ puntata del GF.

Stando alle anticipazioni pubblicate sul sito del programma, in puntata non mancheranno dei colpi di scena e c'è chi vocifera che potrebbe assistersi ad una doppia eliminazione.

Attualmente si trovano in nomination Stefania, Eva, Alfonso, Maxime, Bernardo, Zeudi, Javier, Pamela e Emanuele: tra questi il concorrente che riceverà meno voti, dovrà abbandonare il reality show definitivamente.