Gli spoiler delle puntate di Tempesta d'amore che andranno in onda da domenica 11 a sabato 17 aprile 2021, rivelano che ci saranno diversi colpi di scena per i protagonisti del Fustenhof. Tra gli argomenti maggiormente degni di nota ci sarà, sicuramente, il piano di Ariane per distruggere l'hotel e uccidere Christoph.

La donna metterà a segno l'ultimo tassello del suo diabolico progetto, ovvero, piazzare una bomba nella struttura alberghiera. André, invece, rimarrà vittima di un incidente e perderà la memoria. Tim deciderà di dichiararsi a Franzi, ma la ragazza avrà una reazione inaspettata e deciderà di anticipare le nozze con Steffen.

Spoiler prossima settimana: Ariane chiude il Furstenhof

Nelle corso delle puntate di Tempesta d'amore della prossima settimana vedremo che Ariane annuncerà a tutti i dipendenti del Furtenhof che l'hotel rimarrà chiuso per alcuni giorni per lavori di manutenzione. I protagonisti, dunque, decidono di organizzare una gita in barca. Le motivazioni addotte da Ariane, però, non convinceranno affatto Christoph. Quest'ultimo, infatti, cercherà degli alleati per indagare contro la perfida donna, ma scoprirà di non essere appoggiato da nessuno. L'unico che sembrerà disposto a seguire l'intuizione dell'uomo è Tim. I due, dunque, cominceranno a mettersi alla ricerca di prove finalizzate a scoprire cosa stia architettando Ariane.

Tim si dichiara a Franzi in Tempesta d'amore

In effetti, la donna avrà intenzioni davvero pericolose, in quanto approfitterà della chiusura dell'hotel per piazzare una bomba al suo interno e distruggerlo completamente. Il suo obiettivo, inoltre, sarà anche quello di uccidere Christoph. Su di un altro versante, vedremo che Tim aprirà il suo cuore a Franzi dichiarandosi innamorato di lei.

Prima di farlo, però, parlerà anche con Amelie e le confesserà di non poter più stare con lei in quanto il suo cuore appartiene ad un'altra donna. Dinanzi la dichiarazione d'amore, però, Franzi reagirà in modo piuttosto bizzarro. La fanciulla, infatti, si metterà subito in contatto con Steffen e deciderà di anticipare la data delle nozze.

André batte la testa e perde la memoria

Il suo obiettivo è quello di convolare a nozze con il suo futuro marito l'indomani stesso. I due, dunque, si accingono a partire per la Danimarca, ma la donna si renderà conto di aver dimenticato il suo portafortuna al Furstenhof. Per tale motivo, andrà in hotel e incapperà in Tim, il quale starà indagando sul losco piano di Ariane. Altro colpo di scena che si verificherà nelle prossime puntate di Tempesta d'amore riguarderà André. Quest'ultimo, mentre starà tornando a casa, avrà un incidente e batterà la testa lungo la riva di un fiume. Proprio mentre sembrerà essere spacciato, una donna di nome Leentje lo soccorrerà. Quando André riacquisterà conoscenza si renderà conto di non ricordare assolutamente nulla della sua vita.