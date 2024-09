Gulcemal porterà Deva e Mert sull'orlo di un burrone nelle prossime puntate de La Rosa della vendetta. Le anticipazioni rivelano che l'uomo si sentirà tradito quando scoprirà che Mert è l'ex fidanzato di Deva e sarà sul punto di ucciderlo: "Inizia la tua vita all'inferno", dirà puntandogli una pistola. Alla fine, però, Gulcemal si calmerà e costringerà Deva a firmare i documenti per il matrimonio con Mert a fare da testimone di nozze.

Nozze interrotte per Gulcemal e Deva

Il giorno del matrimonio tra Gulcemal e Deva non andrà affatto come i protagonisti avevano sognato.

Zafer interromperà le nozze costringendo suo figlio a lasciare l'altare per rivelargli che Mert è l'ex fidanzato di Deva. La notizia sconvolgerà Gulcemal, soprattutto perché per settimane Deva ha vissuto sotto lo stesso tetto di Mert mentendogli. L'uomo, in preda alla rabbia, ordinerà ai suoi uomini di prelevare Mert dalla villa, mentre Gulendam si taglierà le vene, temendo che suo fratello possa uccidere suo marito. La notizia delle gravi condizioni di Gulendam spingerà tutti a fare un passo indietro e Gulcemal si precipiterà in ospedale dove incontrerà Deva pronta ad abbracciarlo. Lui, tuttavia, sarà molto freddo a causa delle bugie e non riuscirà facilmente a perdonarla. Quando Gulendam si sveglierà chiederà di parlare con Gulcemal e lo supplicherà di risparmiare Mert, perché il suo bambino merita di crescere con una madre e un padre e di avere tutto ciò che è mancato a loro.

Gulcemal prometterà a sua sorella che non torcerà un capello a Mert e tornerà a casa in preda alla confusione.

Mert a un passo dalla morte

Gulcemal riaprirà la cassetta delle armi che aveva sigillato promettendo a Deva che non l'avrebbe mai usata. Dopo aver riflettuto bene sul da farsi, Gulcemal tornerà in ospedale e prenderà Deva per portarla con sé, mentre Vefa costringerà Mert a seguirlo.

I quattro arriveranno sulla rupe in cui Gulcemal aveva portato pochi giorni prima Mert e stava per lanciarlo nel vuoto. Il protagonista sfogherà la sua rabbia contro Deva e Mert, accusandoli di averlo preso in giro. "Credevo in te", dirà a Deva, "Per la prima volta credevo in una donna". Lei proverà a spiegarsi, dicendogli che è stata costretta a mentire, ma Gulcemal prenderà la sua pistola e la punterà contro Mert: "Inizia la tua vita all'inferno".

L'ex fidanzato di Deva tremerà dalla paura, ma Giulcemal non premerà il grilletto. Dopo aver spaventato Mert, l'uomo dirà a Deva che darà loro ancora un'altra possibilità e arriverà l'officiante per celebrare il loro matrimonio. In lacrime, Deva sarà costretta a firmare i documenti con Mert che sarà il loro testimone di nozze.

La promessa di Gulcemal

Nelle puntate adesso in onda in Italia, Gulcemal si è avvicinato molto a Deva e per conquistare la sua fiducia ha rinchiuso tutte le armi in una grande cassa, promettendo che non le avrebbe mai più usate. La ragazza ha capito che Gulcemal vuole solo il suo bene e ha firmato con lui un contratto per produrre una linea con un marchio tutto suo. Quando la ragazza è tornata a casa da Ibrahim, però, non ha ottenuto la benedizione dell'uomo. Il padre di Deva si è detto pronto a chiudere ogni rapporto con lei se avesse proseguito la sua collaborazione con Gulcemal.