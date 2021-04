Nelle prossime puntate di Un posto al sole si parlerà molto di due personaggi che, ultimamente, hanno avuto poco spazio. Negli episodi precedenti si è potuta apprezzare la tenera complicità instauratasi tra Renato e il piccolo Jimmy. Ebbene questo simpatico rapporto, nonno-nipote, verrà approfondito nelle trame future, in una storyline che sarà interamente dedicata a loro due. A innescare la vicenda sarà la partenza di Irene per Berlino. Il piccolo Poggi, sentendo la mancanza della cuginetta alla Terrazza, insisterà per poterla raggiungere in Germania ma ,ovviamente, la richiesta del bambino non potrà essere accolta con leggerezza.

Sarà proprio in questo contesto che interverrà suo nonno, ma in che modo? Nel frattempo ci sarà spazio anche per Niko, che riceverà un aiuto professionale del tutto inaspettato. A seguire le anticipazioni delle puntate di Upas, relative a questa divertente storyline, che andranno in onda dal 19 al 23 aprile alle 20:45 su Rai 3.

Un posto al sole, spoiler aprile: Jimmy vuole partire per Berlino

Gli spoiler degli episodi di Un posto al sole, in onda dal 19 al 23 aprile, non danno informazioni in merito al destino di Filippo e Serena, ma rivelano un retroscena interessante. A quanto pare la piccola Irene (Greta Putaturo) partirà infatti per la Germania, per raggiungere nonna Monica. In attesa di scoprire chi accompagnerà la bambina, in questo viaggio, viene rivelata però una simpatica sottotrama.

Jimmy (Gennaro De Simone) infatti, deluso dall'improvvisa partenza della cuginetta, insisterà per poterla raggiungere in Germania. Tale richiesta ovviamente lascerà sconcertanti tutti i suoi cari, ma qualcuno penserà bene di risolvere la situazione.

Upas trame 19-23 aprile: Renato in versione super nonno

Renato (Marzio Honorato), dispiaciuto per il nipotino, inizierà a pensare ad un modo per accontentarlo.

Poggi senior proverà quindi a parlarne con suo figlio e Giulia (Marina Tagliaferri), ma la questione ovviamente risulterà molto più complessa di quanto sembri. Le anticipazioni non spiegano cosa accadrà di preciso ma rivelano che gli sforzi di Renato verranno ampiamente ripagati. L'uomo infatti riuscirà a risolvere la questione.

accontentando così l'amato nipotino. Renato infatti, grazie al prezioso aiuto di Giulia, realizzerà il sogno del piccolo Jimmy, organizzando l'agognato viaggio. Nonno e nipote si appresteranno quindi a preparare le valigie per lasciare Napoli in direzione Berlino.

Un posto al sole, puntate aprile: un aiuto inaspettato per Niko

Mentre Renato e Jimmy si godranno la loro vacanza a Berlino, le anticipazioni rivelano che Niko (Luca Turco) resterà a Napoli a lavorare. Il giovane avvocato sarà inoltre in forte difficoltà con la gestione di un caso molto delicato. Poggi si troverà in crisi però gli spoiler rivelano che giungerà un aiuto insperato. Ma chi sarà la persona che soccorrerà l'avvocato? Sarà qualcuno che si è già visto o qualcuno di totalmente inaspettato?