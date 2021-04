Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda dal 12 al 16 aprile, non forniscono indicazioni in merito al quadro clinico di Filippo, ma svelano alcuni interessanti retroscena. A quanto pare, infatti, Serena dovrà decidere se partire o meno per Berlino, per raggiungere sua madre, ma perché la donna dovrebbe partire in un momento così difficile per suo marito? Nel frattempo il piccolo Jimmy dovrà fare i conti con la partenza di Irene.

Un posto al sole, spoiler aprile: mistero sulle condizioni cliniche di Filippo

Nell'ultimo episodio di Un posto al sole, andato in onda venerdì 2 aprile, è stato lasciato aperto un grosso interrogativo in merito al responso del secondo consulto medico ricevuto da Filippo (Michelangelo Tommaso) a Milano.

Quest'ultimo e sua moglie si sono infatti limitati a dire che le cose sono andate bene, in un tono decisamente poco convincente. Inoltre le anticipazioni future non lasciano trapelare nessun indizio sullo stato fisico di Filippo. Resta aperto, quindi, un importante interrogativo: l'uomo dovrà operarsi in modo risolutivo, ma rischioso? O ha scelto un percorso farmacologico, più lungo, ma meno invasivo? Purtroppo non viene data risposta a questo quesito, ma viene svelato un risvolto decisamente interessante. A quanto pare infatti, Serena dovrà decidere se raggiungere o meno sua madre a Berlino.

Upas trame 12-16 aprile: Serena deve partire per Berlino

L'arrivo di un'improvvisa richiesta da parte di sua madre metterà Serena (Miriam Candurro) in forte agitazione.

Non viene chiarito cosa chiederà Monica Cirillo a sua figlia, ma gli spoiler svelano che la donna ne sarà turbata al punto da compromettere, seriamente, il suo stato di salute. Le trame future di Un posto al sole convergono sullo stato di salute di Serena (attualmente incinta), senza soffermarsi sulle condizioni di Filippo.

Difficile capire se questo sottintenda che Sartori sia fuori pericolo, ma in ogni caso l'uomo avrà un ruolo importante nella decisione di sua moglie in merito a una sua eventuale partenza.

Un posto al sole, puntate aprile: Irene potrebbe partire con la mamma

Le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole, in onda a metà aprile, svelano che Serena sarà indecisa se intraprendere o meno questo viaggio.

La donna non sarà affatto convinta di recarsi a Berlino, ma sarà proprio Filippo a insistere affinché parta. Inoltre, a quanto pare, anche la piccola Irene (Greta Putaturo), accompagnerà sua madre in Germania. Per quanto non venga chiarito se Serena scelga poi di partire, gli spoiler svelano che Jimmy Poggi (Gennaro De Simone), ormai abituatosi alla presenza della bambina alla Terrazza, dovrà fare i conti con la sua partenza.