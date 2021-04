La soap opera iberica Una vita - che in Spagna si sta avvicinando alla conclusione - farà compagnia ai telespettatori di Canale 5 anche la prossima settimana. Gli spoiler degli episodi in programma dal 26 aprile al 2 maggio 2021, svelano che Genoveva Salmeron sarà ancora arrabbiata con Felipe Alvarez Hermoso per aver incontrato in segreto Marcia Sampaio. Anche se l’avvocato le dirà che non è successo niente tra lui e la brasiliana, la darklady non vorrà diventare sua moglie e sarà decisa a crescere suo figlio lontano da Acacias 38.

Intanto Marcia continuerà a non fidarsi di Santiago Becerra, quando lo vedrà parlare con Ursula Dicenta.

Una vita, trame sino al 2 maggio: Margarita continua ad avvelenare Bellita

Nel corso delle puntate che i fan italiani seguiranno dal 26 aprile al 2 maggio 2021, Camino si recherà all’atelier e vorrà sapere da Maite per quale motivo vuole partire: le due donne dopo aver parlato si scambieranno un bacio appassionato. Nel contempo anche Arantxa e Cesareo si baceranno, venendo però sorpresi da Jacinto in soffitta.

Intanto Bellita dopo aver perso i sensi non darà alcun segno di ripresa nonostante i suoi cari le somministreranno un farmaco prescritto dal medico. José Miguel, Cinta e Arantxa saranno sempre più preoccupati per la signora del Campo. In seguito i Dominguez apprenderanno dal medico che nel sangue di Bellita c’è qualcosa di strano.

La situazione si complicherà ulteriormente, al punto che Cinta sarà decisa ad annullare una sua esibizione, invece José Miguel non prenderà parte a un nuovo spettacolo senza motivare la sua assenza: quest’ultimo tramite la collega Esther verrà a sapere di poter essere licenziato. Per fortuna a rassicurare Dominguez ci penserà mister Golden, dicendogli di essere disposto ad aspettare sino a quando le condizioni di salute di sua moglie miglioreranno.

Proprio quando Bellita sembrerà reagire, Margarita non perderà tempo per versarle altro veleno nel tè: quest’ultima verrà sorpresa da Emilio che rimarrà abbastanza sconvolto.

Maite promette a Camino di restare ad Acacias 38, Genoveva decisa a crescere suo figlio all’estero

Nel frattempo Marcia dopo aver fatto una nuova domanda a tranello Santiago capirà che non è sincero, visto che appena tornerà dal tribunale gli dirà di essere un impostore: quest’ultimo farà vedere alla brasiliana i biglietti per Cuba.

Maite prometterà a Camino di rimanere ad Acacias 38 ma in cambio le chiederà di far credere ai propri familiari di essere interessata a un ragazzo. Nel frattempo Felicia sarà sempre più decisa a trovare un pretendente per la figlia: il primo corteggiatore purtroppo verrà respinto. Dopo aver ipotizzato che la giovane Pasamar potrebbe incontrare Maite in segreto, Cesareo busserà alla porta della pittrice, proprio mentre le due donne saranno insieme.

Intanto Agustina dopo aver ricevuto un misterioso biglietto sarà decisa a raggiungere sua sorella, invece Felipe organizzerà una cena per fare una proposta di matrimonio a Genoveva: a sorpresa quest’ultima non accetterà di sposare l’avvocato. In particolare la nuova darklady sottolineerà ad Alvarez Hermoso di voler crescere all’estero la creatura che porta in grembo.

Felipe chiude in modo definitivo con Marcia, Andrade ordina a Velasco di minacciare Genoveva

Marcia intanto avrà altri sospetti su Santiago dopo averlo visto per strada con Ursula. In seguito Genoveva consegnerà a Becerra il denaro promesso in anticipo e giurerà di fargliene avere un’ingente quantità se eseguirà un suo ordine. Felipe - dopo aver chiuso con Marcia - chiederà di nuovo la mano di Genoveva, che questa volta sarà felice di sposarlo.

Successivamente Andrade ordinerà a Velasco di minacciare Salmeron per non aver boicottato il processo contro di lui: quest’ultima non avrà alcun timore quando il legale la metterà in guardia.