Le anticipazioni della soap opera Il Paradiso delle signore sono ricche di sorprese per i telespettatori. Nelle puntate che andranno in onda su Rai 1 dal 26 al 30 aprile, Vittorio Conti e Marta faranno di tutto per capire il motivo della loro crisi, ma la coppia non riuscirà a trovare un buon compromesso per andare avanti. Nel frattempo Dante Romagnoli sarà sempre più attratto da Marta e farà di tutto pur di conquistarla.

In seguito, presso il Paradiso arriverà un nuovo meccanico, Alfredo Perico: l'uomo sarà colpito subito da Maria e penserà di poter avere una chances con la donna, così proverà ad attirare la sua attenzione.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: Vittorio e Marta ai ferri corti

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, Vittorio e Marta saranno ormai ai ferri corti e cercheranno di analizzare le motivazioni della loro crisi matrimoniale.

Nel frattempo Gabriella riceverà un importante riconoscimento dalla Camera Nazionale della Moda: la stilista sarà desiderosa di avere al suo fianco il compagno nel giorno della premiazione. Cosimo, però, non avrà un buon umore, anzi non farà altro che pensare a Umberto Guarnieri e il forte rancore verso l'uomo finirà per destabilizzarlo completamente.

In seguito Agnese metterà alle strette il marito Giuseppe, il quale sarà ormai costretto a dire al figlio tutta la verità.

Sarà così che Giuseppe confesserà a Salvatore che non gli restituirà i soldi prestati: il giovane pretenderà una confessione totale da parte del padre e rimarrà assai deluso.

Dante vuole conquistare Marta

Irene e Rocco avranno dei problemi e non riusciranno a trovare una stabilità come coppia. Intanto Dante sarà sempre più attratto da Marta e sarà determinato a conquistarla, così chiederà ad Adelaide di non ostacolarlo.

Più tardi, presso villa Guarnieri arriverà un particolare pacco per Marta e presto si scoprirà che il mittente è Dante.

Intanto, Cosimo accetterà di stare al fianco di Gabriella durante la premiazione e andrà insieme a lei al circolo.

Federico e Marta, invece, coinvolgeranno Ludovica nel servizio fotografico che pubblicizzerà la collezione del Paradiso negli Usa.

Nel contempo Marta e Vittorio non riusciranno in nessun modo a riappacificarsi e a ricucire il loro rapporto, anzi la loro crisi non farà altro che peggiorare. Non ci vorrà molto prima che Dante approfitti della situazione complicata tra i due: l'uomo proverà a insinuare dei dubbi in Marta, riguardo suo marito.

Rocco geloso di Alfredo

Vittorio Conti si mostrerà uno zio assai premuroso e dolce con la piccola Serena: l'uomo sarà al fianco della bambina, quando si ritroverà ad affrontare un problema con la recita scolastica. Beatrice, intanto, rimarrà molto colpita dall'atteggiamento positivo di Vittorio.

Successivamente Armando chiamerà un meccanico, per sistemare le biciclette della squadra del Paradiso, il giovane di nome Alfredo Perico, sarà colpito immediatamente da Maria e inizierà a corteggiarla.

Rocco si renderà conto delle intenzioni di Alfredo nei confronti di Maria e sarà notevolmente geloso, allo stesso tempo Irene osserverà il comportamento del magazziniere e deciderà di allontanarsi da lui.

Agnese, intanto, cercherà di convincere Giuseppe a confessarsi dopo i propri malefatti.

Giuseppe decide di lavorare alla caffetteria

Amato ringrazierà Armando per non aver fatto la spia, mentre Marcello non avrà più tante soluzioni e il carabiniere gli consiglierà di costituirsi quanto prima. In seguito Vittorio risolverà al meglio il problema di Serena con la recita scolastica di fine anno, poi l'uomo farà alla nipote una bellissima sorpresa.

Nel frattempo Dante e Marta saranno sempre più vicini, mentre a villa Guarnieri arriverà un altro regalo misterioso, indirizzato alla donna da parte di Romagnoli.

Rocco, intanto, sarà sempre più geloso del giovane meccanico interessato a Maria, mentre Irene comincerà a fare i suoi pensieri sulla questione e avrà in mente un piano per avvicinare Rocco alla donna. Successivamente Giuseppe prenderà un'importante decisione: l'uomo lavorerà di notte nel laboratorio della caffetteria, così potrà ripagare il debito che ha con suo figlio Salvatore.

Maria scopre che Rocco e Irene si sono baciati

Armando e Agnese saranno molto vicini e riusciranno a tornare con la mente ai vecchi tempi. In seguito Gabriella andrà a ritirare il premio come miglior stilista della Camera Nazionale della Moda e suo marito l'accompagnerà alla premiazione. Durante l'evento Salvatore si presenterà per consegnare alcuni dolci e, proprio in quel momento, Cosimo noterà la grande sintonia tra i due e non riuscirà a trattenere la gelosia, lasciando tutti i presenti senza parole.

Più tardi Gabriella e Cosimo avranno una brutta discussione anche a casa.

Nel frattempo Maria rimarrà assai delusa, poiché scoprirà che Rocco e Irene si sono baciati. Ludovica, invece, sarà desiderosa di aiutare Marcello e si rivolgerà a Gianfranco Finzi, un suo amico avvocato.

Infine, Vittorio Conti ripenserà continuamente al suo rapporto con Marta e sarà determinato a tornare insieme alla donna, ma resterà notevolmente sconvolto, nel vedere sua moglie molto vicina a Dante Romagnoli.