Nell'ultima puntata del Serale di Amici20, tenutasi lo scorso sabato 17 aprile, ad uscire è stata la concorrente Martina. La ballerina supportata dalla maestra Cuccarini, è stata eliminata al ballottaggio contro il cantante Deddy, che avuto la meglio. Martina durante il suo percorso nel talent show di Maria De Filippi si era legata molto al cantante Aka7even, tanto da intrecciare una relazione amorosa con lui. Nelle ultime settimane, però, i fan avevano già notato un allontanamento tra i due in quanto Aka7even nei daytime non appariva vicino alla ballerina.

I due dopo diversi momenti di crisi si sono allontanati

Martina e Aka7even avevano affrontato diversi momenti di crisi, in quanto per un periodo la ballerina si era molto avvicinata al cantante Raffaele. In particolare Martina aveva mostrato un interesse nei confronti del concorrente, tanto da allontanarsi drasticamente da Aka7even. Quest'ultimo proprio in questo periodo di crisi aveva scritto la canzone "Mi manchi", dedicata a Martina e che ha avuto un enorme successo. Successivamente i due erano tornati insieme ma dopo diverse settimane sono apparsi di nuovo distanti. Infatti quando la ballerina ha ricevuto il guanto di sfida dalla maestra Celentano, è scoppiata in lacrime e Aka7even non l'aveva consolata.

Il saluto di Aka7even alla ballerina Martina

Nell'ultima puntata del serale, dopo aver rifiutato il guanto di sfida, Martina è andata al ballottaggio direttamente con Deddy ed ha perso. Inizialmente Aka7even sembrava essere rimasto impassibile dopo aver saputo dell'eliminazione e non ha consolato la ragazza in lacrime. Al momento dei saluti finali la ballerina ha ringraziato e salutato tutti e, dato che Aka non si avvicinava a lei, ha fatto lei il primo passo e lo ha abbracciato.

A quel punto il cantante si è sciolto e commosso ha ricambiato l'abbraccio. Subito dopo l'uscita di Martina, Aka7even è scoppiato in lacrime e si è sfogato con la ballerina Giulia Stabile. In particolare il cantante ha rivelato che non avrebbe voluto che Martina uscisse e che avrebbe preferito almeno parlarle prima.

Inoltre Aka7even ha dichiarato che, durante il momento dei saluti con Martina, ha fatto vincere il suo orgoglio e non ha detto quello che voleva.

Lo sfogo, infatti, è avvenuto dopo l'uscita di Martina con Giulia che condivideva il suo dispiacere. Infatti anche Giulia era molto legata a Martina in quanto la ragazza le è sempre stata vicino nei momenti difficili. Attualmente non sappiamo ancora quali sono i motivi che hanno spinto Aka7even ad allontanarsi da Martina, è evidente dalla sua reazione, però, che i sentimenti provati sono ancora molto forti.