Emozioni e intrighi nelle nuove puntate di Una vita prossimamente in onda su Canale 5. Le anticipazioni si concentrano sul personaggio di Genoveva, che non smetterà di ordire tranelli e piani macchinosi ai danni dei vicini. Tutto cambierà dopo il salto temporale che farà arrivare ad Acacias altri personaggi destinati a cambiare per sempre le trame della soap.

Anticipazioni Una vita: salto temporale ad Acacias

La soap non è nuova ai salti temporali e, nel corso delle prossime puntate, ce ne sarà un altro. Genoveva, sparita per qualche tempo dal quartierino, tornerà con un altro - l'ennesimo - marito.

Trattasi di Aurelio che, guarda caso, non ha sposato per amore ma per interesse. L'ambigua Salmeron aspetta un bambino e non è affatto felice della sua vita.

Genoveva e Aurelio stringeranno una pericolosa alleanza volta a distruggere per sempre Acacias. Consapevoli che la Spagna è tormentata dagli attacchi anarchici, penseranno bene di piazzare un ordigno nella piazza approfittando del caos politico. Sarà dopo questo attentato che le trame si sposteranno di cinque anni. Diversi personaggi perderanno la vita, mentre altri arriveranno per creare nuovi intrighi.

Genoveva vuole togliersi la vita

La gravidanza non verrà affatto vissuta bene da Salmeron, tanto da contattare un medico per interromperla.

Il dottore non ascolterà la sua richiesta e così Genoveva deciderà di agire per conto suo. Stanca di un'esistenza che non le appartiene più e profondamente infelice, proverà a togliersi la vita.

A trovarla esanime sarà proprio il marito, che la salverà in extremis. Le sue intenzioni però sono tutt'altro che buone. Aurelio infatti penserà a un modo per uccidere Genoveva, approfittando del fatto che in casa non c'è nessuno.

I suoi intenti falliranno, in quanto a salvare per la seconda volta Salmeron sarà Marcelo.

Il marito di Genoveva muore legato a un mobile

Continuando con le nuove anticipazioni di Una vita, Aurelio verrà rapito e legato a un mobile. Il malfattore spargerà per casa un gas altamente tossico. Aurelio, questo il nome del criminale che agirà, colpirà in testa Quesada e poi scapperà dalla stanza, lasciando che il gas faccia il suo mortale effetto senza lasciare traccia apparente.

La notizia arriverà subito alle orecchie dei vicini, che faranno le loro condoglianze a Genoveva. La dark lady però non sembrerà così addolorata per essere rimasta vedova. Di lì a qualche giorno, Salmeron perderà il bambino che porta in grembo. Ripresa in mano la sua vita, Genoveva non abbandonerà l'idea di tramare alle spalle dei vicini. Quali piani oscuri avrà in mente? Non resta che attendere i prossimi spoiler per scoprire le mosse della spietata Salmeron.